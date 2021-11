Vittoria di misura per il Progresso Calcio

Squadra in casa

Squadra in casa Progresso

Una vittoria importantissima per il Progresso Calcio.

Nel match di ieri, domencia 21 novembre, valevole per la 12° giornata del campionato di Serie D girone D, il club bolognese è sceso in campo per il derby cittadino contro il Sasso Marconi.

La spinta del pubblico e le forte motivazioni dei padroni di casa sono state determinanti ai fini del risultato.

Match molto equilibrato che ha trovato il suo momento fatidico al 42° del primo tempo quando Marchetti ha portato in vantaggio il Progresso.

Il secondo tempo i padroni di casa hanno tenuto sulla spinta degli ospiti, portando a casa 3 punti fondamentali.