Vittoria di misura per il Sasso Marconi

Vittoria importissima quella di ieri del Sasso Marconi contro la Bagnolese.

Questo era uno scontro salvezza importante per il proseguo del campionato.

La partita parte in salita per i padroni di casa che vanno subito in svataggio al 1° per via della rete di Marani (B).Sul finire del primo tempo però il risultato torna in parità grazie alla rete di Jassey. Il Sasso Marconi continua a spingere creando occasioni ma la prima frazione finisce sul 1 a 1.

Nel secondo tempo partono bene gli ospiti ma non riescono a concretizzare le occasioni create. Al 24° minuti la svolta. Capiluppi viene espulso. Gli ospiti sono in 10. Dal dischetto segna Torelli che porta il risultato sul 2 a 1 per i padroni di casa.

La partita finisce praticamente qui, risultato finale 2 a 1.