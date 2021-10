Vittoria fondamentale per l'Atletico Castenaso

Squadra in casa

Vittoria che scaraventa l'Atletico Castenaso al secondo posto, dietro al Bentivoglio Calcio.

Il club bolognese è uscito vincitore dal match contro la Portuense Etrusca.

Primo tempo incolore. Accade tutto nella seconda frazione. Dopo 7° minuti i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Mazzoni. Gli ospiti non si demorallizzano e iniziano ad attaccare a testa basta fino a quando trovano il pareggio con il rigore di Sow al 20°. L'equilibrio pare infragibile fino al 83° quando Sené realizza il goal del vantaggio per l'Atletico Castenaso.

Risultato finale 2 a 1 per i padroni di casa.