Zola Predosa, arriva il portiere Simone Peqini ed è stato confermato Leonardo Maiella

Nuovo colpo ed un'importanti conferma per il Zola Predosa. E' stato ingaggiato, infatti, il portiere Simone Peqini ed è stato confermato Leonardo Maiella. Pequini, portiere classe 2001 cresciuto nel settore giovanile dell'Idea Calcio. Nell'estate del 2014 viene selezionato dal Bologna FC dove milita per quattro anni prima di trasferirsi in prestito all'Anzolavino nell'estate del 2018. Successivamente si è trasferito al Progresso mentre nell'ultima stagione ha difeso i pali della Vadese Sole Luna in Eccellenza. Arriva a Zola con la formula del prestito. Leonardo, giovane portiere classe 2004 è un prodotto del settore giovanile. Entrato a fare parte della scuola calcio del Zola Predosa all'età di 7 anni, ha militato in tutte le categorie del settore giovanile. È reduce da un'ottima annata in cui ha difeso i pali della Juniores Regionale ed è stato sempre aggregato in prima squadra, con la quale ha esordito nella gara contro la Libertas Castel San Pietro.