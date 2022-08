Zola Predosa, confermati Luca Barbieri e Michele Longhi

Il Zola Predosa ha anniunciato due importanti conferme per la prossima stagione. La prima è quella di Luca Barbieri, centrocampista classe 96. Formatosi nel vivaio del Bologna, dove ha militato per 4 anni, ha vestito la maglia del Zola Predosa per tre stagioni. Nel corso della sua carriera ha militato anche tra le fila del Sasso Marconi e dell'Anzolavino. Nell'ultima stagione ha totalizzato 24 gettoni in campionato andando a segno nella gara casalinga contro l'Airone. L'altra conferma è per Michele Longhi, difensore classe ‘95. Si appresta a vivere la terza stagione con il club bolognese. Leader difensivo e pedina fondamentale nello scacchiere difensivo della rosa, Longhi ha collezionato importanti esperienze all'Anzolavino e ancora prima a Sasso Marconi, dove ha vinto un campionato di Promozione nel 2015 e partecipato alla scalata della squadra fino alla Serie D. Nell'ultima annata ha preso parte a 21 gare di campionato impreziosite da 3 gol siglati contor Castel San Pietro e Sesto imolese. Da ricordare anche il gol realizzato in Coppa Italia contro il Faenza che ha permesso il passaggio del turno.