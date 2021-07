Calciomercato Bologna. Bonifazi: “Società solida, faremo bene”. E anche van Hooijdonk è ufficiale

Giorni frenetici negli uffici di Casteldebole. Il Bologna ha ufficializzato due colpi, Kevin Bonifazi e Sydney van Hooijdonk, più i riscatti di Barrow e Soumaoro. Tutto questo in attesa di Marko Arnautovic, il quale – dopo le dichiarazioni di Walter Sabatini - dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in Emilia.

Bologna, ufficiale van Hooijdonk

"Quarto calciatore dei Paesi Bassi della storia del Bologna, giovane talento del pallone olandese, Sydney è un centravanti di movimento e grande efficacia dentro l’area di rigore, ed è reduce da un’ottima stagione da 16 gol col NAC Breda nella seconda serie, di cui è stato l’ottavo marcatore. Formatosi nel settore giovanile di una piccola società della periferia di Breda – si legge nel comunicato ufficiale del club rossoblù - passa al NAC e nel 2017 viene aggregato alla formazione Under19. Lo score è di tutto rispetto, con 29 apparizioni e 23 reti, ed è così che debutta presto in Eredivisie nell’ottobre 2018. Al primo anno in cui ottiene una certa continuità, il 2019-20, segna 6 volte, si fa apprezzare per la grande forza fisica e una bella agilità negli spazi stretti. Destro naturale, Van Hooijdonk è un attaccante completo che ama partecipare attivamente alla manovra: attira le attenzioni di tutti nel campionato appena concluso, sempre con l’Armata Gialla, quando trova la via del gol in ogni maniera. Con entrambi i piedi, di testa, su punizione e rigore (specialità di famiglia, come il papà Pierre), lanciato in campo aperto o sottomisura. La squadra si arrende solo alla finale playoff contro il NEC Nijmegen e manca la promozione.

Dal luglio 2021 passa in rossoblù a titolo definitivo".

Bologna, le prime parole di Bonifazi

Oltre all'attaccante olandese, i rossoblù hanno ufficializzato Kevin Bonifazi, difensore classe 1996, nell'ultimo anno all'Udinese. Queste le sue prime parole.

Sei reduce da una grande stagione. La tua migliore?

Innanzitutto grazie, sono contento di essere qui. Lo scorso anno è stato uno dei migliori insieme a quello che ho avuto con la Spal il primo anno di Serie A.

Cosa significa essere qui?

Tappa importante, il Bologna è una società solida nella quale si può lavorare bene.

Conosci già qualcuno?

Conosco il mister, alcuni membri dello staff e molti della squadra. Sembrano tutti bravi ragazzi, molto disponibili, faremo certamente gruppo in breve tempo.

Bologna, il punto sulle trattative

Quattro ufficialità fino ad ora, più una in arrivo. Ma le voci di mercato riguardanti il Bologna sono diverse. In entrata si parla di Estevez, centrocampista dell’Estudiantes nell’ultima stagione allo Spezia. I liguri non lo hanno riscattato e i rossoblù potrebbero farci un pensiero. Situazione simile anche per Audero, portiere della Sampdoria, anche se bisognerà prima capire se Skorupski rinnoverà o meno. In uscita c’è Orsolini, che interessa alla Lazio, ma l’entourage del giocatore si trincera dietro un lapidario ‘no comment’. Voci sulle cessioni riguardano poi entrambi i terzini sinistri della rosa: per Hickey si è fatto vivo il Celtic, mentre per Dijks c’è l’interesse della Roma, che dovrà rimpiazzare l’infortunato Spinazzola.

