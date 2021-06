Niente Bologna, Kolarov rimane all’Inter

Non solo arrivi in casa Bologna. Dopo van Hooijdonk, Arnautovic e Bonifazi – nessuno ancora ufficializzato ma tutti e tre prossimi a vestire la maglia rossoblù – c’era fiducia anche per l’arrivo di Aleksandar Kolarov. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il difensore ex Manchester City e Roma sembra vicino a rinnovare il proprio contratto di un ulteriore anno con l’Inter.

Oggi la ripresa delle attività a Casteldebole

Complice il rinnovo di Radu con la Lazio - chiesto da Simone Inzaghi come vice Bastoni -, Kolarov rimarrà con ogni probabilità a Milano anche nella prossima stagione. Chi invece arriverà presto a Bologna è Kevin Bonifazi: come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore arriverà domani in città per le visite mediche e la firma sul contratto quadriennale. Alla SPAL un compenso di circa 5 milioni di euro.

Oggi, intanto, riparte la stagione del Bologna: lo staff e i giocatori, compreso il nuovo acquisto Sydney van Hooijdonk, sono attesi alle ore 17 al centro sportivo di Casteldebole.

Foto pagina Facebook Inter FC