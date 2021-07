Calciomercato Bologna, Arnautovic atteso oggi in città

Sembra concludersi a lieto fine una delle trattative di mercato più lunghe ed estenuanti degli ultimi anni: Marko Arnautovic dovrebbe arrivare oggi in città e, nelle prossime ore, diventare ufficialmente un giocatore del Bologna.

L’attaccante austriaco ed il suo entourage, insieme alla dirigenza rossoblù, hanno finalmente trovato il modo di accontentare lo Shangai SIPG: niente rescissione, ma 3 milioni più 1 di bonus per convincere il club cinese a liberare Arnautovic.

Bologna, finalmente Arnautovic

Solo qualche giorno fa Mihajlovic aveva predicato calma sulla situazione legata all’attaccante ex West Ham, ma il tecnico aveva anche sottolineato la mancanza di una punta, problema che il Bologna si porta dietro dalla scorsa stagione. Arnautovic, il cui contratto sarà di circa 3 milioni annui per tre anni più l’opzione per il quarto, con ogni probabilità dovrebbe arrivare oggi in città con un volo privato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i tifosi avrebbero già preparato una festa per accoglierlo nell’hotel di via Indipendenza dove l’attaccante alloggerà nei suoi primi giorni in Italia. Domani, scrive ancora il quotidiano, Arnautovic sosterrà le visite mediche all’Isokinetic, e se tutto dovesse filare liscio potrà già incontrare la squadra e mister Mihajlovic, che nella giornata di domani riprenderanno a lavorare nel centro sportivo di Casteldebole.

Foto pagina Facebook West Ham FC