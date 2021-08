Calciomercato Bologna, si cerca un altro attaccante

Vendere prima di comprare ancora, come ripete Mihajlovic da qualche settimana. Questo il mantra della dirigenza del Bologna, che dovrà aspettare di liberarsi di qualche cartellino prima di poter completare la rosa per la prossima stagione. Perché la squadra non è completa: lo si è visto nella partita contro il Borussia Dortmund, nonostante l’incomparabile livello tecnico, e lo sanno i dirigenti a Casteldebole.

Bologna, c’è l’idea Simy

Un difensore, un centrocampista e, probabilmente, un altro attaccante centrale: questa la lista dei desideri di Sabatini e Bigon. Arnautovic ha 33 anni e van Hooijdonk fino ad ora non ha convinto del tutto. E allora? E allora può esserci lo spazio per Nwanko Simy, attaccante del Crotone appena retrocesso e autore di 20 reti nell’ultimo campionato.

Su di lui ci sono tante voci di mercato: Fiorentina, Salernitana, Udinese ma anche Stoccarda e Tottenham. Lui però è ancora in Calabria e probabilmente non vorrà rimanere lì anche il prossimo anno. Come scrive La Nazione il Bologna sembra ora in vantaggio sulle concorrenti, ma se vorrà accaparrarsi il bomber nigeriano dovrà formalizzare presto la giusta offerta per assicurarselo.

Foto pagina Facebook Crotone FC