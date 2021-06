Tomiyasu-Atalanta, il difensore verso la permanenza a Bologna

Il Bologna durante questa sessione di mercato dovrà vendere, poco ma sicuro. Il club di Joey Saputo vuole mantenere una linea finanziaria sostenibile e per farlo saranno necessarie alcune operazioni in uscita. Uno dei giocatori più in vista del roster rossoblù è certamente Takehiro Tomiyasu.

Bologna, Tomiyasu verso la permanenza

Sul giapponese si sono accesi i fari di diversi club, su tutti quelli dell’Atalanta. L’operazione sembrava poter essere agevolata dal fatto che il Bologna deve ancora completare il pagamento di Barrow e versare nelle casse nerazzurre 15 milioni di euro. Ma per adesso, come sottolineato dal Bologna, non esiste nessuna trattativa. Nonostante nel calciomercato le cose cambino rapidamente, per adesso i tifosi rossoblù possono stare tranquilli.

