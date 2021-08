Ora è ufficiale: Arnautovic è un nuovo giocatore del Bologna

Il giocatore era in città dallo scorso lunedì ma solamente adesso il suo acquisto è finalmente ufficiale: Marko Arnautovic è un nuovo giocatore del Bologna. Questa la nota del club: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko Arnautovic".

Arnautovic e il saluto allo Shangai

La trattativa in effetti era già chiusa da giorni. Oltre all'ufficialità arrivata qualche ora fa dallo Shangai SIPG, anticipando così il Bologna, anche lo stesso Arnautovic aveva salutato i suoi tifosi con un sentito post sui suoi canali social: "Dal mio arrivo mi avete accolto benissimo e porterò con me ricordi indimenticabili e molto speciali: questo è stato un capitolo importante della mia carriera e della mia vita. Mi dispiace dire addio in questo modo, ma la distanza dalla mia famiglia e dai miei figli è la ragione principale per cui devo farlo. Sarò vostro tifoso per tutta la vita. Grazie a tutti".

Finalmente, adesso, Sinisa Mihajlovic ha il suo attaccante, e la prima presenza con la nuova maglia di Arnautovic potrebbe già arrivare contro il Liverpool, nella prossima amichevole che attende il Bologna.

