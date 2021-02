Da Sofia a Bologna. La rosa del Bfc si amplia ancora e si presenta. Ecco Valentin

"Mi alleno per la maggior parte del tempo, ma per rilassarmi esco con gli amici e guardo la Tv"

Valentin Antov, difensore, centrale solitamente, arrivato ieri, agli sgoccioli della fine di questa sessione di calciomercato al Bologna Calcio. Una giovane promessa del calcio bulgaro che sogna in grande ma apprezza anche la semplicità della compagnia e dello svago. Vuole realizzarsi come giocatore e contemporaneamente vuole anche dimostrare qualcosa a sè stesso, e trova che per questo Bologna vada benissimo.

"Ricopro ruolo di difensore centrale - ha detto Valentin -e mi considero un calciatore intelligente nelle letture tattiche, voglio dimostrare a tutti gli italiani che nel nostro paese ci sono ancora giocatori di valore, inoltre desidero continuare a migliorare e aiutare la squadra con tutte le forze che ho a disposizione. Non ho un idolo in particolare a cui mi ispiro, ma ovviamente guardando i principali campionati europei e i campioni che ci giocano, e credo di poter imparare molto da tutti loro. Quando ho giocato con certi difensori centrali ho imparato molto e credo che qui a Bologna possa confrontarmi con calciatori di livello superiore, e quindi avrò ancora molto da imparare".

Lui alla fine dice di saper ancora sognare, ed è spinto da questo suo lato che è sì infantile, ma lo fa andare anche andare avanti e speriamo per tutti giocare bene: "Perché credo che i sogni possano avverarsi e lavorando puoi davvero diventare chi vorresti essere. Per la maggior parte del tempo mi alleno e penso sempre al calcio quando invece ho tempo per rilassarmi mi piace passarlo con i miei amici. Oppure mi riposo, guardo un po' di tv. Insomma; questi sono i miei modi di passare il tempo. la mia debolezza maggiore forse è quella di non essere velocissimo nei primi metri. Come ho detto all’inizio mi reputo un calciatore a cui piace leggere il gioco e capire in anticipo le diverse situazioni di gioco".

"Naturalmente ho già visto diverse partite della Serie A del calcio italiano prima di venire qui che è uno dei migliori campionati al mondo- ha aggiunto Valentin- So che è un campionato fisico e molto tattico ma penso di esserne all’altezza. Sono comunque consapevole però, che avrò bisogno di tempo per integrarmi al meglio, ma farò di tutto per farlo nel minor tempo possibile".

E questo è quello che dovrà dimostare Valentin di essere all'interno della rosa rossoblù, e vorrà, e si sentirà di dover, dimostrare in primis a lui stesso, e contemporaneamente allo staff e agli altri giocatori e spettatori: "Sicuramente verrò aiutato dallo staff e dai miei compagni. Ero veramente ansioso di conoscere tutti e con il loro aiuto sono convinto che, non avrò alcun problema. Bologna penso sia il posto perfetto".