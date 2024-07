Bologna FC, colpo Cambiaghi dall’Atalanta

Terzo innesto estivo per i rossoblù che, dopo aver messo sotto contratto prima Emil Hol e poi Juan Miranda, si assicurano le prestazioni del fantasista Nicolò Cambiaghi. Classe 2000 dal fisico scattante, l’ex nerazzurro può ricoprire l’intera trequarti alle spalle del centravanti, anche se predilige partire dalla corsia mancina per poi accentrarsi e sprigionare così il suo destro tagliente. Con il suo innesto, le coppie di esterni offensivi dovrebbero essere ormai al completo, con Orsolini-Ndoye da una parte e Karlsson-Cambiaghi dall’altra, restando così vacante solo il posto da trequartista centrale, quello che si riprenderà capitan Lewis Ferguson una volta terminato il percorso di riabilitazione post infortunio.

Oltre 65 partite in A

Nelle ultime due stagioni, Cambiaghi è stato dirottato dall’Atalanta in prestito all’Empoli per trovare la necessaria continuità di gioco. Nella prima esperienza in maglia azzurra, ha collezionato un totale di 29 presenze tra campionato e Coppa Italia, siglando complessivamente 7 reti. Nella stagione passata, invece, Nicolò ha giocato 37 partite per un totale di 2.563 minuti. Non così prolifico come nell’anno precedente, nel 2023-2024 l’esterno d’attacco ha comunque contribuito alla causa toscana, realizzando un super gol al Torino con una botta potentissima dal limite dell’area, propiziando due autoreti contro Salernitana e Lecce e procurandosi prima il rigore contro il Sassuolo e poi quello alla 37a nello spareggio salvezza in casa dell’Udinese.