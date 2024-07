Potenza, tecnica e “killer instinct”: Bologna, ecco Dallinga!

Parlerà ancora una volta olandese l’attacco felsineo, dal momento che per sostituire il “Tulipano d’Ebano” finito al Manchester United, la dirigenza bolognese ha puntato forte sul connazionale Thijs Dallinga. Classe 2000 dal fisico possente, l’ex Tolosa abbina caratteristiche da “finisher” d’altri tempi ad una raffinata tecnica di base. Abile nel gioco aereo, capace di dettare l’ultimo passaggio e freddissimo davanti allo specchio, Dallinga vanta anche una spiccata visione di gioco periferica, qualità fondamentale ai fini della manovra corale. È atteso in ritiro nelle prossime ore, mentre il club transalpino percepirà una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro a seconda dei bonus.

Spietato realizzatore

Nella passata stagione, il neo acquisto rossoblù ha fatto letteralmente impazzire le difese di tutta la Francia, realizzando reti in tutti i modi possibili: di testa (una delle specialità della casa), di prepotenza, di classe e persino di rapina, centrando il bersaglio per ben 14 volte in 33 presenze in Ligue 1. Ottimo anche il suo ruolino di marcia internazionale, che parla di 8 partite in Europa League impreziosite da 4 gol e 2 assist. Alla conteggio finale dei timbri, va poi aggiunto anche un gol in Coupe de France in appena 180 minuti giocati, per totale complessivo di 19 marcature in 44 partite totali.

Ah, a proposito di coppa nazionale: nel suo pur giovane palmares, brilla già una Coppa di Francia vinta da capocannoniere con la maglia della formazione occitana nella stagione 2022-2023.

Ottavo olandese della storia rossoblù

Scorrendo gli archivi, quello tra il Bologna e i giocatori provenienti dai Paesi Bassi risulta essere un matrimonio piuttosto recente. L’apripista di questa nuova frontiera fu Mitchell Dijks, laterale sinistro che arrivò svincolato nell’estate del 2018. Al “Trattore”, seguirono prima il roccioso difensore Stefano Denswill e successivamente la giovane meteora Denso Kasius, senza dimenticare l’interregno dello straordinario regista Jerdy Schouten, giunto in Emilia nel luglio del 2019 e protagonista con la maglia rossoblù per oltre 100 sfide. Il resto è storia recente, anzi recentissima: Zirkzee, l’inamovibile centrale Sam Beukema e quel Sydney Van Hooijdonk ancora in cerca di una sua reale dimensione. Insomma, figlio di Pierre a parte, il club petroniano ha sempre trovato risposte convincenti da parte dei tulipani sbarcati sotto le Due Torri e speriamo che Dallinga possa essere l’ennesimo capitolo di questo avvincente connubio.