Pancrazio Paolo Faragò: il nuovo giocatore del Bfc si presenta

Pancrazio Paolo Faragò, classe 1993 di Catanzaro è l’ultimo arrivo in casa rossoblù e si è presentato oggi in conferenza stampa. Si definisce disponibile alle scelte del mister, e solitamente in passato ha rivestito ruoli a centro campo o spostato in difesa. Da quanto dice si trova più a suo agio come centrocampista ma al Cagliari ha giocato anche come quinto e terzino. “In fondo- dice lui- l’importante è giocare e mettermi a disposizione per qualsiasi zona voglia il mister.

E’ arrivato in prestito dal Cagliari e indosserà la maglia rossoblù almeno fino a giugno di quest’anno. Da quanto dice aveva già avuto modo di interessarsi al Bologna anche prima che si realizzasse il prestito. “Ho visto -dice Farago'- una squadra propositiva, con il piglio giusto in partita. Nessuna squadra l’ha mai messa sotto. E’ aggressiva, gioca a palla a terra con pressioni alte. Ha uno stile di gioco che mi piace molto e un l’atteggiamento combattivo che ho visto in diverse occasioni”

Da quanto dice la sua carriera ha subito in precedenza dei rallentamenti per dei problemi fisici e confessa che gli è mancata un po' la continuità da titolare lo scorso anno. Nella vita, oltre al calcio, Paolo è appassionato di Guccini, da lì la scelta del numero, il 43, e studia all’Università scienze dell’alimentazione, che per la squadra della città del tortellino speriamo possa davvero essere un buon auspicio.