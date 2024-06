Bologna FC: preso lo spagnolo Juan Miranda

Secondo nuovo innesto per il Bologna che, dopo aver acquistato Emil Holm dallo Spezia, si appresta ad accogliere anche il terzino iberico Juan Miranda, svincolatosi dal Betis di Siviglia dopo 4 stagioni in maglia biancoverde.

Giovane ma con esperienza

Ventiquattrenne dal fisico massiccio, Juan cresce calcisticamente tra il Betis e la cantera del Barcellona, prima di essere dirottato in prestito allo Schalke 04. Dopo la parentesi tedesca, rientra brevemente in “Blaugrana”, per poi riapprodare tra le fila dei “Verdiblancos” andalusi, dove negli ultimi 4 anni colleziona ben 111 presenze, realizza 8 reti e distribuisce 11 assist. Per lui, anche un gol con le Furie Rosse datato giugno 2021 nel 4-0 rifilato alla Lituania e soprattutto un palmares di grande prestigio, impreziosito da due Europei di categoria Under, una Super Coppa Spagnola vinta con il Barca e un Coppa del Re alzata al cielo proprio con il “suo” Betis di Siviglia appena due stagioni or sono.

Al posto di Kristiansen

Miranda sarà il nono iberico della storia del club petroniano e verosimilmente partirà titolare nel ruolo di terzino sinistro della difesa a quattro disegnata da Vincenzo Italiano, in quella posizione lasciata scoperta dal mancato riscatto del danese Victor Kristiansen. Con Lykogiannis a fare da chioccia e pronto ad entrare in caso di necessità, Holm adattabile anche sulla corsia opposta rispetto a quella tradizionale e il duo Calafiori-Lucumi capace di esibirsi tranquillamente in quella zona del campo, il reparto arretrato mancino sembra ormai pronto per l’inizio di questa straordinaria stagione. Certo, Robin Gosens rappresenterebbe la ciliegina sulla torta, ma la situazione non sembra potersi sbloccare facilmente e allora ecco che l’innesto di Miranda consentirà alla dirigenza felsinea di concentrarsi su altri ruoli chiave, evitando così di infilarsi in una pericolosa asta con il Benfica per assicurarsi le prestazioni del laterale tedesco in forza all’Union Berlino.