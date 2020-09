Calciomercato Bologna: in Hickey, out Cangiano

Questo clima autunnale si riscalda con le news del calciomercato made in Bo. Entra Hickey Esce Cangiano. Per quanto riguarda la new entry: Aaron Hickey è un difensore che proviene dall'Heart of Midlothian F.C dove ha giocato come terzino sinistro. Il valore di questa cessione con obbligo di riscatto è fissato a 2 milioni di euro. Un risultato per il quale Sabatini ha lavorato tutta l'estate sotto banco soffiandolo ad altre società interessate come il Bayern e il Milan. Scozzese, cresciuto con il Caltic, è stato acquistato dall'Heart nel 2018. E' il più giovane giovatore ad aver giocato la finale di coppa di Scozia.

Sul fronte degli addi inveceb la società ha pubblicato sulla propria pagina l'avviso di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del giovane attaccante Gianmarco Cangiano all'Ascoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con l'opzione di riscatto e il contro-riscatto. Napoletano, classe 2001, il giovane giocatore inizia con il Ragusa per poi raagiungere la capitale, con il Bologna ha esordito in serie a il 22 giugno 2020 con la Juve.