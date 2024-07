Bologna, addio Zirkzee: l’olandese approda allo United

Era nell’aria da tempo, ma adesso è ufficiale: Joshua Zirkzee saluta il capoluogo emiliano per accasarsi sulla sponda rossa di Manchester. Il manager Erik Ten Hag (olandese pure lui), ha deciso di puntare forte sul riccioluto centravanti nativo di Schiedam per ricalibrare l’attacco di una squadra che, vittoria della mitica F.A. Cup a parte, ha chiuso la passata stagione nell’anonimato dell’8° posto in classifica.

Quanto incassa il Bologna?

Lasciando perdere l’intricato discorso legato alle commissioni del suo scaltro procuratore, lo United pagherà qualche manciata di milione in più rispetto alla clausola inizialmente prevista, ottenendo però in cambio la possibilità di dilazionare le rate nel corso di più anni. A beneficiarne, ovviamente, sarà anche il Bayern Monaco, detentore di una forte percentuale di guadagno sulla cifra finale. Il 40% degli oltre 40 milioni sborsati dal club inglese, dunque, finiranno in Baviera mentre il Bologna dovrebbe “accontentarsi” di un gruzzoletto compreso tra i 26 e i 27 milioni.

Caccia al sostituto

Inutile, ora, arrabattarsi sulle comprensibili scelte fatte da Joshua (il fascino dell’Old Trafford, la magia della Premier League e anche diversi baiocchi in più in banca) e concentriamoci su chi dovrà prendere il suo posto nella prossima stagione. Al netto di un Castro in rampa di lancio ma ancora troppo acerbo per essere nominato titolare, servirà un centravanti di livello pronto sin da subito a raccogliere la pesante eredità lasciata dal “Tulipano d’Ebano”. I nomi che circolano al momento non sembrano scaldare particolarmente i cuori del popolo rossoblù (dal greco Ioannidis del Panathinaikos, a Dia della Salernitana), ma con Sartori al lavoro dietro alle quinte non ci sarà alcun motivo per preoccuparsi. Holm, Miranda e Cambiaghi, per ora, ne sono l’ennesima conferma.