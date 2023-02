Maratone, bowling, volo acrobatico: girandola di appuntamenti dedicati allo sport sotto le torri

Si preannuncia una stagione ricca di eventi per il territorio di Bologna. Oltre ai tanti eventi sportivi in tutta l’Emilia-Romagna, anche l’ente del Territorio Turistico Bologna-Modena ha ufficializzato il calendario sportivo che andrà da marzo a ottobre 2023. Tantissimi i Comuni coinvolti: da Imola a Modena, da Monghidoro a Pieve di Cento. Confermata la Davis Cup e la Formula 1, ma anche il ritorno della Maratona di Bologna e i nuovi ingressi di bowling, volo acrobatico, ultimate frisbee e danza sportiva.

Il calendario degli eventi

Bologna Marathon (5 marzo, Bologna)

The Star Championship, campionato internazionale di danza sportiva (23-26 marzo, Pieve di Cento, Pala Cavicchi)

Strabologna (21 maggio, Bologna)

Gran Premio di Formula 1 (21 maggio, Imola)

World E-Bike Series, coppa del mondo di e-mountain bike (10-11 giugno, Monghidoro)

Europei seniores di bowling (24 giugno-1 luglio, Modena e San Lazzaro di Savena)

Finali Not in My House (10-12 luglio, Bologna)

European Aerobatic Championship, campionati europei di volo acrobatico (Pavullo nel Frignano, 3-17 settembre)

Davis Cup by Rakuten (14-17 settembre, Unipol Arena)

Finali nazionali di atletica under 23 (30 settembre-1 ottobre, Campo Comunale Atletica, Modena)

Giro dell’Emilia (30 settembre, Modena-Bologna)

Europei master di Ultimate Frisbee (12-15 ottobre, Bologna)

Il commento della politica

“Sono numeri di grande rilievo - sottolinea il sindaco metropolitano Matteo Lepore - che testimoniano una vocazione sportiva e un patrimonio umano che abbiamo deciso di mettere a sistema. Dare risalto ai grandi eventi sportivi significa non solo rafforzare quello che a tutti gli effetti è un indotto economico e turistico, ma dare il giusto riconoscimento a chi, nelle polisportive e nelle federazioni, si impegna giorno dopo giorno per sostenere un settore di cui oggi la nostra comunità dovrebbe essere fiera”.

“Bologna ogni anno diventa sempre più luogo di sport in tutte le sue forme – ribadisce l’assessora Roberta Li Calzi-, sport che ha il diritto di vedere riconosciuta la propria dignità e ha il dovere di portare bellezza alla città con i propri eventi. Le manifestazioni non sono solo per chi compete, ma sono anche un valore aggiunto per il tessuto economico e per le persone che vogliono godere i nostri spazi urbani. Stiamo lavorando affinché Bologna riesca a fare quel salto di qualità nell'accoglienza di tutte le manifestazioni sportive, concentrando si più su ciò che portano e meno sugli aspetti negativi, solo così saremo sempre di più Città dello Sport! “

“Per quanto riguarda l’indotto, la quota più importante - ricorda il sindaco di Imola Marco Panieri - la fa l’Emilia-Romagna Grand Prix: il Gran premio di Formula 1 sostenuto dalla Regione, nel 2022 ha infatti registrato un indotto da 274 milioni e generato 42.614 presenze turistiche, con una permanenza media di 4,3 notti”.

Ed è proprio Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Regione Emilia-Romagna, a tracciare un bilancio della proposta per il 2023: "Dopo un 2022 che ha visto la nostra Regione protagonista nel panorama sportivo nazionale ed internazionale, anche quest'anno la Regione Emilia-Romagna si conferma a pieno titolo "Sport Valley", con un calendario di oltre 100 eventi sportivi previsti in tutto il territorio regionale e gli accordi con 6 Federazioni Nazionali che porteranno nel nostro territorio decine di migliaia di persone. Bologna è ovviamente una protagonista importante del nostro calendario, con alcuni tra gli eventi principali che si svolgeranno proprio qui: dai grandi appuntamenti, come l'apertura dei Campionati Europei di volley maschile al Girone di Coppa Davis, ad appuntamenti meno visibili ma ugualmente significativi, come i Campionati Europei Bowling Master o il Volley S3, l'appuntamento di avviamento alla pallavolo dedicato ai bambini delle scuole."

“Abbiamo voluto dare risalto alle manifestazioni sportive che presentano un forte carattere internazionale – lo dice Mattia Santori, presidente di Territorio Turistico bologna-Modena e delegato ai grandi eventi sportivi - che portano atleti da tutto il mondo o che rilanciano l’immagine del nostro territorio fuori dai confini regionali. Il turismo sportivo non ha niente da invidiare a quello culturale o gastronomico. Lo abbiamo capito l’anno scorso, quando la Formula 1 ha rilanciato la stagione della “normalità” dopo i primi mesi limitati dal Covid, lo capiremo anche quest’anno, con un calendario di eventi che porterà nuova linfa, umana e sportiva prima ancora che turistica”.

“Siamo orgogliosi del contributo che Modena potrà offrire nel panorama sportivo territoriale – sottolinea Fabio Braglia presidente della Provincia di Modena - perché crediamo fortemente che la promozione coordinata di questi eventi rappresenti un fattore di crescita determinante per l’intero sistema turistico regionale. Atletica, bowling, volo acrobatico, nuoto, sono sport e discipline in grado di attrarre pubblico di appassionati e curiosi da tutto il Paese e siamo certi che attraverso il lavoro del Territorio Turistico Bologna-Modena, saranno un successo, arricchendo una proposta unica in Italia per qualità e numero di eventi sportivi di caratura internazionale come quelli in programma nel 2023”.

Foto Twitter FITP