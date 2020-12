Mondiale Superbike, Imola è fuori. C'è delusione: "Non possiamo perderlo. Comune e Regione si impegnino"

Il calendario provvisorio della stagione 2021 del mondiale Superbike è stato annunciato dlla FIM: l'avvio è a fine aprile ad Assen, la conclusione a novembre, in Indonesia. Grande escluso il circuito di Imola. Il primo e, al momento, unico appuntamento in Italia è quello di Misano.

Un'assenza che pesa quella dell'autodromo imolese, che ha fatto la storia del motorsport mondiale e che oggi rischia di essere declassato a tal punto da essere considerato un tracciato tenuto in considerazione solo in ipotesi di “ripescaggio” in caso di cancellazione di altri appuntamenti di caratura internazionale.

"Non possiamo perderlo. Comune e Regione si diano da fare"

La scelta ha subito sollevato mal di pancia a livello locale. Bollata come "inaccettabile" della Lega Emilia Romagna che invoca l'intervento di Comune e Regione affinchè "si attivino quanto prima per far rientrare la tappa Imolese nel campionato mondiale Superbike 2021”. Lo chiede il consigliere regionale, Daniele Marchetti, che oggi ha depositato un'interrogazione nella quale chiede alla giunta Bonaccini “quanti fondi siano previsti per gli investimenti legati ai grandi eventi sportivi del 2021 e quali siano i grandi eventi ad oggi individuati”.

Marchetti fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Bonaccini il quale, a inizio novembre, aveva elencato il numero dei grandi eventi sportivi avvenuti in questo anno, alcuni dei quali proprio incentrati al palcoscenico imolese dell’autodromo. "Un calendario 2020 - rileva il leghista - in cui sono stati organizzati 20 grandi eventi, che la Regione ha sostenuto con investimenti pari a 5 milioni e 840mila euro e che avevano portato l’Emilia-Romagna a fare da sfondo ad eventi di rilevanza mondiale, e con una promozione del suo territorio di grande valore".