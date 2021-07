Calendario Serie A 2021/2022, prima in casa per il Bologna

Finito Euro2020, che ha visto l’Italia laurearsi campione d’Europa, si torna a pensare alle competizioni per club. Nel pomeriggio odierno sono stati sorteggiati i calendari della Serie A 2021/2022. La nuova stagione inizierà nel weekend del 21 e 22 agosto e terminerà il 22 maggio. Cinque saranno i turni infrasettimanali – 22 settembre, 27 ottobre, 1 dicembre, 22 dicembre e 6 gennaio – come cinque saranno le soste per la Nazionale, la prima il 5 settembre. La sosta natalizia, infine, sarà dal 23 dicembre al 5 gennaio.

Serie A, le novità della stagione

La grande novità di questa stagione è rappresentata dal calendario asimmetrico: per la prima volta, infatti, il girone d’andata non sarà uguale a quello di ritorno. Il criterio seguito è chiaro: il ritorno di una partita non potrà essere giocato prima che si siano giocati altre otto gare. Si eviteranno, inoltre, big match nei turni infrasettimanali e i derby alla prima e all’ultima giornata. Infine, le squadre che disputeranno la Champions League non giocheranno con i team impegnati nelle altre competizioni europee prima e dopo una partita continentale.

Serie A 2021/2022, il calendario del Bologna

Il Bologna inizierà la sua stagione in casa, affrontando la neo promossa Salernitana, poi subito in trasferta contro l’Atalanta. Il primo match casalingo contro una big sarà alla 7^ giornata, quando Mihajlovic affronterà il suo passato sfidando la Lazio, mentre la Juventus arriverà al Dall’Ara alla penultima giornata del girone di andata. Il campionato dei rossoblù si chiuderà invece in trasferta, quando Soriano e compagni sfideranno il Genoa allo stadio Marassi.

1^ giornata: Bologna-Salernitana

2^ giornata: Atalanta-Bologna

3^ giornata: Bologna-Hellas Verona

4^ giornata: Inter-Bologna

5^ giornata: Bologna-Genoa

6^ giornata: Empoli-Bologna

7^ giornata: Bologna-Lazio

8^ giornata: Udinese-Bologna

9^ giornata: Bologna-Milan

10^ giornata: Napoli-Bologna

11^ giornata: Bologna-Cagliari

12^ giornata: Sampdoria-Bologna

13^ giornata: Bologna-Venezia

14^ giornata: Spezia-Bologna

15^ giornata: Bologna-Roma

16^ giornata: Bologna-Fiorentina

17^ giornata: Torino-Bologna

18^ giornata: Bologna-Juventus

19^ giornata: Sassuolo-Bologna

20^ giornata: Bologna-Inter

21^ giornata: Cagliari-Bologna

22^ giornata: Bologna-Napoli

23^ giornata: Hellas Verona-Bologna

24^ giornata: Bologna-Empoli

25^ giornata: Lazio-Bologna

26^ giornata: Bologna-Spezia

27^ giornata: Salernitana-Bologna

28^ giornata: Bologna-Torino

29^ giornata: Fiorentina-Bologna

30^ giornata: Bologna-Atalanta

31^ giornata: Milan-Bologna

32^ giornata: Bologna-Sampdoria

33^ giornata: Juventus-Bologna

34^ giornata: Bologna-Udinese

35^ giornata: Roma-Bologna

36^ giornata: Venezia-Bologna

37^ giornata: Bologna-Sassuolo

38^ giornata: Genoa-Bologna