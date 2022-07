Padel: "In arrivo un'accademia per i più piccoli e nuovi campi. Ecco dove"

Pàdel o Paddle? Bene in entrambe le maniere, a seconda che si preferisca il nome ispanico o quello anglofono. Uno sport che sta vivendo un momento di grande successo con un aumento esponenziale dei campi a disposizione per questa specie di tennis, simile anche allo squash. Un po' di storia: il Pàdel nasce negli anni '70 in Messico, nella casa di Enrique Corcuera, che avrebbe voluto un bel campo da tennis in giardino senza però disporre dello spazio necessario: ecco che si accontenta di un'area molto più piccola e la delimita con una "gabbia" in metallo per far sì che le palline non uscissero dal campetto. Il gioco è fatto, Corcuera si è inventato uno sport che si diffonde prima in Spagna e Argentina, in seguito in USA e Brasile, oggi anche in tutta Europa. Arriviamo così all'Italia, dovre proprio mentre il tennis è tornato ad essere seguitissimo grazie anche a campioni quali Matteo Berrettini e Jannik Sinner, il Pàdel sta spopolando: la prima Federazione Italiana Gioco Paddle è nata nel febbraio del 1991 e la presentazione, sempre nello stesso anno, proprio a Bologna, in occasione dello Sport Show alla Fiera di Bologna, dove si disputarono partite fra Spagna, Argentina e Italia.

Franco Levorato e Nicolò Consolini (39 e 38 anni) sono ex tennista il primo ed ex calciatore il secondo e nel nel Padel/Paddle ci hanno creduto già in tempi non sospetti. Adesso gestiscono il City Padel Bologna, dopo aver lanciato questa disciplina diversi anni fa al Country Club di Villanova di Castenaso (dove di recente hanno sfilato anche i campioni del calcio Tomas Locatelli e Francesco Totti). Levorato, che è anche istruttore fa il punto sul Padel a Bologna, per dare una mappa dei campi disponibili (e in arrivo), un'idea di massima sulle regole e le caratteristiche di questo sport e sui prezzi.

Franco, partiamo dall'inizio. Spieghiamo cos'è il Pàdel/Paddle?

"Si tratta di un gioco molto simile allo Squash, diciamo un mini-tennis con pareti. Si gioca in doppio e quindi in quattro, ma si sta facendo avanti anche la versione singola, per la quale si iniziano a costruire dei campi ad hoc (il doppio è 20X10 e il singolo 6X20). La racchetta è corta e senza corde, è fatta in materiali vari fra cui il carbonio o fibra di vetro ma quando è nato il Padel erano in legno".

A chi è adatto questo sport?

"Il Pàdel è adatto praticamente a tutti: ci giocano molte donne, molti giocatori sono sulla settantina e a Bologna sta per arrivare anche un'accademia per bambini. In una decina di lezioni si arriva a poter affrontare tranquillamente una partita e questa 'facilità' da sì che le richieste siano sempre di più".

Quanto costa un campo da Pàdel e quanto si gioca? Quanti ce ne sono a Bologna?

"Normalmente si prenota un'ora e mezza e il prezzo sta fra i 42 e i 60 euro, quindi a testa per una partita si spendono dai 10 ai 15 euro. A Bologna ci sono al momento circa 30 campi e facendo una rapida ricognizione direi: 10 al Country Club di Villanova di Castenaso, 3 al City Padel di Bologna (in arrivo il numero 4), 1 in Santa Caterina, 1 al Panda Tennis, 1 al Nettuno, 2 alla Virtus, 3 al Biavati di Corticella, 4 a San Lazzaro, 4 allo Junior di Rastignano, 4 a San Pietro in Casale, 3 a Funo di Argelato, 3 a Calderara, 4 a San Pietro in Casale, 1 a Poggio Renatico, 3 a Baricella. In progettazione 7 campi a Casalecchio di Reno".

Orari e prezzi dei principali campi da Pàdel

Centro Sportivo Santa Caterina - Via Santa Caterina, 6

Orari: lun-dom 7.00-24.00

Prezzo: 50 euro per un'ora e mezza, quindi 12,50 euro a giocatore

Telefono: 333 571 1287

Noleggio degli strument ìi e spogliatoi

City Padel Bologna - Via Alberto Calda, 2

Orari: lun-ven 8.00-23.00 / sab-dom 8.00-19.30

Prezzo: 48 euro per un'ora e mezza all'aperto e 68 al coperto (tutto l'anno)

Telefono: 351 647 6024

Virtus Tennis Bologna - Via Duccio Galimberti, 1

Quota annuale con iscrizione al Club Tennis

Orari: 7 giorni su 7. dalle 8 alle 22.30

Prezzo (sempre e solo per iscritti al Club): 40 euro in estate e 48 euro in inverno, un'ora e mezza

Telefono: 051 614 4071

Country Club Racket World - Villanova di Castenaso via Gozzadini 8

Il servizio di prenotazione di un campo non è riservato esclusivamente ai Soci del Country Club, ma lo si può prenotare 24 ore prima incrociando il calendario.

Orari: lun-ven 8.00-23.00 / sab-dom 9.00-20.00

Prezzi: soci 10 euro a giocatore, non soci 15 euro a giocatore e quindi 60 euro per un'ora e mezza

Telefono: 051 781070

Tennis Park San Lazzaro - San Lazzaro di Savena Parco della Resistenza

Orari: lun-ven: 9.00-23-30 sab-dom: 9.00-20-30

Prezzi: 48 euro un'ora e mezza, che possono subire lievi aumenti per il notturno (illuminazione)

Telefono: 051 453384

Panda Tennis - Viale Ilic Uljanov Lenin

Orari: lun-ven 8.00-23.00 sab e dom: 8-20

Prezzi: estate: 48 euro, inverno 60 euro per un'ora e mezza

Telefono: 051 547367



Centro Tennis Biavati - Via William Shakespeare, 33

Orari: 8.00-23.00 tutti i giorni

Prezzi: 8 euro per i soci d'estate e 12 per i non soci. In inverno 10 euro per i soci e 13 per non soci, un'ora e mezza

Telefono: 051 703206

