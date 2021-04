Campionati italiani under 12 di beach tennis. Due giovani emiliano-romagnoli sul gradino più alto del podio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Forlimpopoli ha ospitato nei giorni scorsi i Campionati Italiani under 12 di beach tennis. Lo scudetto ed il titolo di Campione Italiano under 12 per il 2021 di doppio sono stati vinti dai giovanissimi atleti cesenati Agirelli Alex e Ponti Riccardo. Agirelli Alex milita nella società sportiva Crb di Cesena, mentre Riccardo Ponti e' un atleta in forza al Dock di Ferrara. Gia' questa estate, negli Assoluti Outdoor, si erano classificati secondi nella loro categoria, nonostante fossero "i piu' piccoli" di tutti i partecipanti. Il lungo e difficile inverno dei vari lockdown, non ha impedito ai giovanissimi atleti di farsi trovare pronti all'evento del 2021. L'impegno e la dedizione negli allenamenti del duo Agirelli-Ponti ha consentito il raggiungimento del prestigioso risultato, nella piu' importante rassegna nazionale di beach tennis, dando lustro alle rispettive società di appartenenza.

