Calcio | Riparte il campionato d’Eccellenza: ecco il calendario del nuovo format

A ranghi ridotti, ma si riparte. Il prossimo 18 aprile comincerà il nuovo format del campionato di Eccellenza. La FIGC ha infatti dato mandato alle competenze regionali di inaugurare un nuovo format per far in modo di terminare la stagione. La sezione dell’Emilia-Romagna ha così optato per un mini campionato a girone unico: la prima classificata verrà promossa in Serie D, mentre per le altre non c’è il rischio di retrocessione. Garanzia elargita anche a chi ha deciso di non partecipare: su 43 squadre aventi diritto, solamente undici hanno scelto di giocare. Nella provincia di Bologna, l’unico club a dichiararsi intenzionato a terminare la stagione è stato il Castenaso Calcio.

Campionato di Eccellenza, il nuovo calendario

Nei giorni scorsi, dopo aver raccolto le adesioni da parte dei club, la FIGC ha diramato il nuovo calendario. Come detto, il torneo partirà il prossimo 18 aprile e, salvo sorprese, dovrebbe concludersi il 6 giugno. Le giornate saranno undici e ad ogni turno ci sarà una squadra che riposerà. Di seguito il calendario completo:

Giornata 1

Castenaso Calcio - Savignanese

Cittadella Vis S. Paolo - Salsomaggiore

Piccardo Traversetolo - Alfonsine FC

Real Formigine - Calcio Del Duca Grama

Virtus Castelfranco Calcio - Colorno

Riposa: Borgo San Donnino

Giornata 2

Alfonsine FC - Borgo San Donnino

Calcio Del Duca Grama - Cittadella Vis S. Paolo

Colorno - Castenaso Calcio

Salsomaggiore - Virtus Castelfranco Calcio

Savignanese - Piccardo Traversetolo

Riposa: Real Formigine

Giornata 3

Borgo San Donnino - Savignanese

Castenaso Calcio - Salsomaggiore

Cittadella Vis S. Paolo - Real Formigine

Piccardo Traversetolo - Colorno

Virtus Castelfranco Calcio - Calcio Del Duca Grama

Riposa: Alfonsine FC

Giornata 4

Calcio Del Duca Grama - Castenaso Calcio

Colorno - Borgo San Donnino

Real Formigine - Virtus Castelfranco Calcio

Salsomaggiore - Piccardo Traversetolo

Savignanese - Alfonsine FC

Riposa: Cittadella Vis S. Paolo

Giornata 5

Alfonsine FC - Colorno

Borgo San Donnino - Salsomaggiore

Castenaso Calcio - Real Formigine

Piccardo Traversetolo - Calcio Del Duca Grama

Virtus Castelfranco Calcio - Cittadella Vis S. Paolo

Riposa: Savignanese

Giornata 6

Calcio Del Duca Grama - Borgo San Donnino

Cittadella Vis S. Paolo - Castenaso Calcio

Colorno - Savignanese

Real Formigine - Piccardo Traversetolo

Salsomaggiore - Alfonsine FC

Riposa: Virtus Castelfranco Calcio

Giornata 7

Alfonsine FC - Calcio Del Duca Grama

Borgo San Donnino - Real Formigine

Castenaso Calcio - Virtus Castelfranco Calcio

Piccardo Traversetolo - Cittadella Vis S. Paolo

Savignanese - Salsomaggiore

Riposa: Colorno

Giornata 8

Calcio Del Duca Grama - Savignanese

Cittadella Vis S. Paolo - Borgo San Donnino

Real Formigine - Alfonsine FC

Salsomaggiore - Colorno

Virtus Castelfranco Calcio - Piccardo Traversetolo

Riposa: Castenaso Calcio

Giornata 9

Alfonsine FC - Cittadella Vis S. Paolo

Borgo San Donnino - Virtus Castelfranco Calcio

Colorno - Calcio Del Duca Grama

Piccardo Traversetolo - Castenaso Calcio

Savignanese - Real Formigine

Riposa: Salsomaggiore

Giornata 10

Calcio Del Duca Grama - Salsomaggiore

Castenaso Calcio - Borgo San Donnino

Cittadella Vis S. Paolo - Savignanese

Real Formigine - Colorno

Virtus Castelfranco Calcio - Alfonsine FC

Riposa: Piccardo Traversetolo

Giornata 11

Alfonsine FC - Castenaso Calcio

Borgo San Donnino - Piccardo Traversetolo

Colorno - Cittadella Vis S. Paolo

Salsomaggiore - Real Formigine

Savignanese - Virtus Castelfranco Calcio

Riposa: Calcio Del Duca Grama