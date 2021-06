Campionato regionale CSI: sul podio le atlete di Arci Ozzano

Lo scorso fine settimana si sono svolte le gare del campionato regionale CSI di ginnastica artistica dove gli atleti e le atlete della locale associazione ARCI OZZANO hanno ottenuto brillanti risultati. Primoa nella classifica generale femminile Inzaina Noemi (1' nel corpo libero, 1' nel trampolino e 3' nel volteggio), 2' Beccari Lucia (1' nel volteggio, 1' nel trampolino, 2' alla trave e 3' nel corpo libero), 4' nella classifica generale Ropa Esposti Noemi e 6' Stagni Camilla. Tutte queste atlete si sono classificate per la fase nazionale. In campo maschile si e' classificato al 1' posto nella categoria "allievo medio" Melonari Gabriele che si e' classificato ai nazionali al trampolino di specialità.

"Negli anni in cui ero assessore - spiega il sindaco Luca Lelli - ho sempre avuto la delega allo sport, delega che ho mantenuto anche dopo la mia elezione a Sindaco, questo a dimostrazione di quanto io sia appassionato di sport, tifoso di tutte le squadre, atleti ed atlete ozzanesi e di quanto consideri importante, per i ragazzi in particolare, praticare uno sport. Non importa a quale livello la cosa importante è farlo, imparare la disciplina che richiede una qualsiasi disciplina sportiva, provare lo slancio della sana ambizione, i brividi che danno una vittoria e, nel caso di uno sport di squadra, sentire l'unione del gruppo e capire l'importanza del lavoro di squadra".

"Nonostante siano gare CSI (Centro Sportivo Italiano) e non di Federazione- sottolinea l'allenatrice di ginnastica artistica di ARCI OZZANO Nadia Montebugnoli - sono comunque un ottimo banco di prova per i nostri atleti che potranno poi misurarsi a livello nazionale e testare i livelli raggiunti. Si tratta di ragazzini e ragazzine che vanno dagli 8/9 anni fino ai 12/13 che hanno dimostrato, anche in un anno molto particolare come quello appena trascorso dove, causa la pandemia, si sono potuti allenare molto poco, una serietà e una costanza a livello di impegno agonistico veramente ammirevoli. Sono molto orgogliosa di tutti loro, anche di chi ha solo partecipato e non ha raggiunto il podio e tutti siamo orgogliosi di aver portato in alto il nome di Ozzano. Come ha giustamente detto il Sindaco Lelli, alle cerimonie di premiazione, il nome di Ozzano ha riecheggiato piu' volte".

Foto: archivio