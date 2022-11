Cavallaro presenta la prima partita di Bologna Lacrosse

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il tempo delle partitelle è terminato, si torna a giocare per i tre punti, per Bologna Lacrosse domenica incomincia il campionato. Prima tappa Milano, per affrontare i padroni di casa della Bocconi Sport Team, una delle formazioni più vincenti del panorama italiano, sfida che sancisce il ritorno di Bologna nella competizione organizzata dalla FIGL. Un avversario, quello meneghino, che i rossoblù hanno già affrontato in precampionato durante la Bologna CUP, il torneo Sixes [la variante con solo 6 giocatori in campo ndr] organizzato a settembre all’ombra della due torri, riuscendo anche a trionfare, ma quella di domenica, che verrà disputata con le regole tradizionali, sarà una sfida diversa. Presenta l’incontro Alessandro Cavallaro, per tutti Cocco, uno dei motori della rinascita bolognese insieme ad Alberto Amati e Alessandro Carella. - Domenica inizia il campionato, siete pronti? Parzialmente. Dire che siamo pronti al 100% sarebbe sbagliato, abbiamo i più esperti che lo sono, mentre i tanti rookie avrebbero bisogno di altro tempo per esserlo. - Che squadra vedremo a Milano? Una formazione ancora “giovane” a questo sport, che commetterà errori per l’inesperienza, ma che grazie a giocatori più collaudati, si riuscirà comunque a raggiungere un risultato che si spera positivo, nonostante le assenze dell’americano Suffredini e di O’Donnell [la moglie di O’Donnell è nelle ultime settimane di gravidanza ndr]. - La prima avversaria è Bocconi, storicamente una delle formazioni più forti d’Italia, quale sarà la vostra strategia? Bocconi è una squadra solida, d’esperienza, molto allenata e con un buon gioco di squadra. Daremo il massimo cercando di ottenere una buona prestazione. - Quali sono le tue sensazioni per la stagione? Positive, con la speranza che si riesca a consolidare un gruppo solido e duraturo.