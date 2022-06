Le bambine e i bambini dei centri estivi del Comune gratis allo stadio per la finale di football

Le bambine e i bambini dei centri estivi comunali sabato sera potranno assistere gratuitamente alla finale scudetto di football americano in programma allo Stadio Dall’Ara.



Questa mattina gli assessori allo Sport Roberta Li Calzi e alla Scuola Daniele Ara hanno consegnato personalmente i biglietti in diversi centri estivi della città.



"Allo stadio sarà una bella festa – commentano Li Calzi e Ara – anche per tante bambine e bambini dei nostri centri estivi che potranno vivere magari per la prima volta nella loro vita la magia del Dall’Ara, in quell’ottica di inclusione e accoglienza che vogliamo portare avanti sempre di più in questa città, anche nello sport.



"Ospitare la finale scudetto di Football Americano allo Stadio Dall’Ara dopo 36 anni – continua Roberta Li Calzi - è un orgoglio per la nostra città, che vede anche quest’anno numerosi eventi sportivi di alto livello. Sappiamo quanto questa disciplina sportiva sia radicata in tutto il territorio regionale, per il numero di prime squadre maschili e femminili e di settori giovanili. Inoltre, dopo la bella esperienza del 2019, riportiamo a Bologna anche l’Europeo Under 19, al campo Grandi del centro sportivo Cavina nel Quartiere Borgo Panigale-Reno".