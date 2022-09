Coppa Davis a Bologna, l'entusiasmo del pubblico: "Sinner e Berrettini la nostra speranza" | VIDEO

“Andiamo in giro per il mondo a guardare i campioni del tennis, figuriamoci se non veniamo a vederli quando sono dietro casa”. Così uno dei tanti appassionati di tennis arrivati all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per assistere alla prima giornata della Coppa Davis. Dopo oltre quarant’anni la competizione torna infatti a Bologna e le speranze degli azzurri sono legate principalmente alle due stelle Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Quella dell’Italia contro la Croazia non sarà però la gara di apertura: si parte con Argentina-Svezia, mentre domani la Nazionale azzurra farà il suo esordio contro la squadra croata, orfana di Cilic.

Coppa Davis, il calendario

MARTEDI 13 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Argentina-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Canada-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Belgio-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 17: Kazakistan-Olanda

MERCOLEDI 14 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Italia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Serbia

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Germania

Gruppo D (Glasgow), ore 17: USA-Gran Bretagna

GIOVEDI 15 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Serbia-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 17: USA-Kazakistan

VENERDI 16 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Italia-Argentina

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Canada

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Germania-Belgio

Gruppo D (Glasgow), ore 16: Gran Bretagna-Olanda

SABATO 17 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Argentina

Gruppo B (Valencia), ore 16: Serbia-Canada

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Belgio

Gruppo D (Glasgow), ore 15: USA-Olanda

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Italia-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Germania-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 16: Gran Bretagna-Kazakistan

Fasi finali (Malaga, 21-27 novembre)

Accoppiamenti dei quarti di finale:

vincente Gruppo A c. seconda Gruppo D

vincente Gruppo C c. seconda Gruppo B

seconda Gruppo C c. vincente Gruppo D

seconda Gruppo A c. vincente Gruppo B