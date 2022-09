Coppa Davis a Bologna dal 13 al 18 settembre, il calendario

Ci siamo quasi, domani la Davis Cup by Rakuten torna nella città di Bologna. Dopo ben 46 anni. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 18 settembre prossimi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e vedrà protagoniste quattro squadre: Argentina, Croazia, Italia e Svezia.

Coppa Davis, il calendario dei match

FASE A GIRONI

Girone A: Italia, Croazia, Argentina, Svezia

Girone B (Valencia): Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

Girone C (Amburgo): Francia, Germania, Belgio, Australia

Girone D (Glasgow): Usa, Gran Bretagna, Kazakhstan, Olanda

Il calendario

MARTEDI 13 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Argentina-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Canada-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Belgio-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 17: Kazakistan-Olanda

MERCOLEDI 14 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Italia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Serbia

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Germania

Gruppo D (Glasgow), ore 17: USA-Gran Bretagna

GIOVEDI 15 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Serbia-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 17: USA-Kazakistan

VENERDI 16 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Italia-Argentina

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Canada

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Germania-Belgio

Gruppo D (Glasgow), ore 16: Gran Bretagna-Olanda

SABATO 17 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Argentina

Gruppo B (Valencia), ore 16: Serbia-Canada

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Belgio

Gruppo D (Glasgow), ore 15: USA-Olanda

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Italia-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Germania-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 16: Gran Bretagna-Kazakistan

Fasi finali (Malaga, 21-27 novembre)

Accoppiamenti dei quarti di finale:

vincente Gruppo A c. seconda Gruppo D

vincente Gruppo C c. seconda Gruppo B

seconda Gruppo C c. vincente Gruppo D

seconda Gruppo A c. vincente Gruppo B

Coppa Davis in tv, dove seguire i match

Le Davis Cup by Rakuten Finals avranno una straordinaria copertura televisiva. Per la prima volta - e fino al 2024 – la fase a gruppi e quella a eliminazione diretta saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Per quanto riguarda il girone di Bologna, la RAI diffonderà in chiaro in diretta su RaiDue le partite dell’Italia mentre quelle delle altre squadre saranno trasmesse in differita su RaiSport il giorno successivo.

Inoltre, gli appassionati potranno seguire punto per punto tutti i match dei quattro gironi finali attraverso SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis. SuperTennis avrà uno studio all’interno della Unipol Arena per i collegamenti e le interviste in diretta.

?Coppa Davis, biglietti in vendita

Dallo scorso 8 giusno è iniziata la prevedentita dei biglietti sul sito tickets.italy.daviscupfinals.com e su quello di Ticket One (www.ticketone.it) per i sei match del girone di Bologna, con i tesserati FIT che potranno usufruire di uno sconto del 20% sia sui tagliandi individuali che sugli abbonamenti. Inoltre, saranno disponibili pacchetti di corporate hospitality (per informazioni scrivere a hospitality.daviscup@federtennis.it) e pacchetti turistici, realizzati in collaborazione con Bologna Welcome, che consentiranno di coniugare la passione per il tennis con il godimento delle bellezze turistiche della città di Bologna e dell’Emilia-Romagna.