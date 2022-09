Coppa Davis, l’Italia batte l’Argentina e si qualifica per le finali

Una bella Italia, anche se con un po’ di sofferenza, porta a casa anche la sfida contro l’Argentina e si qualifica alle finali di Malaga della Coppa Davis. Il risultato finale è di 2-1: Berrettini scherza Baez e chiude la gara in poco più di un’ora di gioco, chiudendo il match con un sonoro 6-2 6-3. Più difficile la partita di Sinner – che ha preso il posto di Musetti rispetto alla sfida contro la Croazia – ma anche il talento altoatesino è riuscito a superare l’argentino Cerundolo: dopo essersi portato a casa il primo set (7-5), Sinner ha subito abbastanza il gioco aggressivo dell’avversario nel secondo set, perso con un netto 1-6. Nonostante i tanti errori l’azzurro si è imposto nell’ultimo set per 6-3 dopo ben sei match point.

L’ultima gara dell’Unipol Arena è stata il doppio che ha visto sfidarsi Fognini e Bolelli contro Gonzalez e Zeballos. Dopo il primo set perso dagli azzurri per 5-7, chiuso con un doppio fallo in battuta, Fognini e Bolelli si rimettono in pista imponendosi con un sonoro 6-2. Il finale però sorride ai sudamericani che, in 2 ore e 21 minuti, chiudono il match con un 6-3.

Foto Twitter Federtennis