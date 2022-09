Trionfo Italia alla Coppa Davis. Oggi Croazia ancora in campo vs la Svezia | FOTO

Quella di ieri è stata una fantastica giornata per il tennis italiano: gli azzurri hanno infatti superato per tre a zero la Croazia nella fase a gironi della Coppa Davis, in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Il primo a scendere in campo è stato Lorenzo Musetti: il giovane tennista toscano ha tenuto sempre la bilancia del match contro Borna Gojo dalla sua parte, superando l’avversario in un’ora e ventiquattro minuti per 6-4 6-2.

Un po’ più in salita l’inizio di Matteo Berrettini che sfidava l’altro numero uno Borna Coric. Dopo una prima ora di gioco non brillante, il tennista romano è salito in cattedra e si è imposto con una certa veemenza sul malcapitato Coric. "In Davis non conta giocare bene, conta vincere. Era importante portare il punto a casa e ci sono riuscito - ha detto Berrettini al termine dell’incontro che ha portato l'Italia sul 2-0 - Dopo il primo set mi sono abituato alle condizioni di gioco, molto diverse rispetto a quelle dove avevo giocato fino alla scora settimana. Non ho tutta questa esperienza in Davis: man mano che la partita andava avanti mi sono sentito sempre meglio ed ho acquisito fiducia". Il finale del match recita 6-7 6-2 6-1.

Nonostante la vittoria fosse già matematicamente raggiunta, l’Italia ha voluto fare bottino pieno: Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno infatti affrontato e battuto il duo Nikola Mektic-Ante Pavic dopo circa due ore e mezza di gioco. 3-6 7-5 7-6 il punteggio finale.

Coppa Davis, oggi Croazia-Argentina

Oggi Croazia ancora in campo per affrontare la Svezia, vincitrice a sorpresa nel primo giorno di Davis contro l’Argentina grazie all’impresa dei fratelli Mikael ed Elias Ymer, i quali hanno rispettivamente affrontato e battuto Schwartzman e Baez.

Quella tra Croazia e Argentina si preannuncia una sfida interessante: sia per gli interpreti che calcheranno il campo dell’Unipol Arena (i già citati Coric, Schwartzman e Baez su tutti) sia per la situazione di classifica in cui le due Nazionali si trovano attualmente. Entrambe, infatti, hanno perso all’esordio rispettivamente contro Italia e Svezia e quella delle ore 15 di oggi, giovedì 15 settembre, assume già i caratteri di una sfida da dentro o fuori. L’Argentina si trova in lieve vantaggio nel punteggio finale, avendo vinto nel doppio contro la Svezia nella giornata inaugurale del torneo (Gonzalez/Zeballos b. Goransson/E.Ymer 3-6 6-3 6-2).

Coppa Davis, calendario e risultati

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE

Belgio-Australia 0-3

Kubler b. Bergs 6-4 1-6 6-3

De Minaur b. Goffin 6-2 6-2

Ebden/Purcell b. Gille/Vliegen 6-1 6-3

Argentina-Svezia 1-2

E. Ymer b. Baez 6-4 3-6 7-6(4)

M.Ymer b. Schwartzman 6-2 6-2

Gonzalez/Zeballos b. Goransson/E.Ymer 3-6 6-3 6-2

Canada-Corea del Sud 2-1

Pospisil b. Hong 4-6 6-1 7-6(5)

Kwon b. Auger Aliassime 7-6(5) 6-3

Auger Aliassime/Pospisil b. Nam/Song 7-5 5-7 6-3

Kazakistan-Olanda 1-2

Griekspoor b. Kukushkin 6-1 3-6 6-3

Van de Zandschulp b. Bublik 3-6 6-1 6-4

Bublik/Nedovyesov b. Koolhof/Middelkoop 6-4 1-6 6-3

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE

Francia-Germania 1-2

Struff b. Bonzi 6-4 2-6 7-5

Mannarino b. Otte 6-4 6-3

Krawietz/Puetz b. Mahut/Rinderknech 6-2 3-6 7-6(1)

Croazia–Italia 0-3

Musetti b. Gojo 6-4 6-2

Berrettini b. Coric 6-7(4) 6-2 6-1

Fognini/Bolelli b.Mektic/Pavic 3-6 7-5 7-6(3)

Spagna-Serbia 3-0

Ramos Vinolas b. Djere 2-6 7-6(5) 7-5

Bautista Agut b. Kecmanovic 7-6(5) 7-6(5)

Granollers/Martinez b. Cacic/Lajovic 6-7(5) 6-2 6-2

Usa-Gran Bretagna 2-1

Paul b. Evans 6-4 4-6 6-4

Norrie b. Fritz 2-6 7-6(2) 7-5

Ram/Sock b. Murray/Salisbury 5-7 6-4 7-5

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE

Ore 14.00 (Amburgo) Francia-Australia

Ore 15.00 (Bologna) Croazia-Svezia

Ore 16.00 (Valencia) Serbia-Corea del Sud

Ore 17.00 (Glasgow) Usa-Kazakistan

VENERDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 14.00 (Amburgo) Germania-Belgio

Ore 15.00 (Bologna) Italia-Argentina

Ore 16.00 (Valencia) Spagna-Canada

Ore 17.00 (Glasgow) Gran Bretagna-Olanda

SABATO 17 SETTEMBRE

Ore 14.00 (Amburgo) Francia-Belgio

Ore 15.00 (Bologna) Croazia-Argentina

Ore 16.00 (Valencia) Canada-Serbia

Ore 17.00 (Glasgow) Usa-Olanda

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Ore 14.00 (Amburgo) Germania-Australia

Ore 15.00 (Bologna) Italia-Svezia

Ore 16.00 (Valencia) Spagna-Corea del Sud

Ore 17.00 (Glasgow) Gran Bretagna-Kazakistan

Fasi finali (Malaga, 21-27 novembre)

Accoppiamenti dei quarti di finale:

vincente Gruppo A c. seconda Gruppo D

vincente Gruppo C c. seconda Gruppo B

seconda Gruppo C c. vincente Gruppo D

seconda Gruppo A c. vincente Gruppo B

(Foto Twitter Federtennis)