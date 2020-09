Coppa Italia: Il Bologna giocherà in casa il 28 ottobre

Riparte la coppa Italia ed è tempo anche per il Bologna per tornare il campo. I rosso-blu giocheranno mercoledì 28 ottobre al dall’Ara al terzo turno eliminatorio. Ancora non si sa chi sarà l’avversario dato che bisogna aspettare l’esito dei primi due turni. Il primo, il 23 settembre, vedrà affrontarsi il Piacenza contro il Teramo, il vincitore dovrà vedersela il 30 contro la Reggina. Chi riuscirà a scamparla sarà l’avversario del felsinei.

Intanto i giocatori del Bologna hanno ricominciato ad allenarsi oggi a Casteldebole sotto la guida di Mihajlovic in vista dell’inizio di campionato. Attivazione atletica, esercizi sul possesso palla e partitella conclusiva. Rientrati dagli impieghi in nazionale Orsolini e Cangiano.