Covid, Bologna FC: due nuovi positivi nello staff tecnico

"In seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 di due membri dello staff tecnico della Prima squadra. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e tutti i componenti dello staff sono stati posti in isolamento fiduciario".

Lo fa sapere in una nota il Bologna Fc 1909, che, due giorni prima della partita con la Roma, che si disputerà al Dall'Ara domenica 13 alle 15.

La società però specifica: "L'attività della squadra procede regolarmente".

Dopo il mister, Sinisa Mihajlovich, anche l'AD Claudio Fenucci a fine ottobre era risultato positivo al coronavirus.