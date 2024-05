La colazione dei campioni: Cesare Cremonini e Federico Ravaglia festeggiano la vittoria rossoblù

"Colazione super bolognese in centro. Che ragazzo fantastico che sei Federico. Bolognese fino al midollo, intelligente, curioso, appassionato. Sport e musica. Due cose che stanno sempre bene insieme": Cesare Cremonini ha postato questa mattina alcune foto scattate in un bar nel centro di Bologna, dove si è preso un caffè con l'amico reduce dalla bellissima vittoria di ieri sera contro il Napoli. Un due a zero che avvicina sempre più i rossoblù alla Champions.

