Al via la Davis Cup: “Assenti Sinner e Berrettini? La Coppa è sempre bella” | VIDEO

Ci sono tifosi da ogni parte del mondo: Francia, Inghilterra, Australia e naturalmente Svezia, Canada e Cile, queste ultime avversarie dell'Italia nella Davis Cup 2023. Il teatro, per il secondo anno consecutivo, è la Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ad aprire le danze sono state Svezia e Cile, mentre domani l’Italia – orfana di Jannik Sinner e Matteo Berrettini – affronterà il Canada. L’assenza dei due azzurri, a cui si somma quella di Fabio Fognini per scelta di capitan Filippo Volandri, non sembra però preoccupare i tifosi azzurri: “La Coppa Davis è sempre bella” dice un tifoso italiano presente alla gara inaugurale della tappa bolognese che ha visto affrontarsi lo svedese Borg contro il cileno Garìn. Mentre il palazzetto, in termini di presenze, è rimasto piuttosto tiepido per la prima giornata di tennis, per mercoledì 13 è previsto un clima ben più caldo: i biglietti disponibili per Italia-Canada sono infatti quasi terminati.