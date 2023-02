Domenica di amichevoli per i ragazzi di Bologna Lacrosse

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Archiviata la pausa invernale e ripresa in mano la stick, lo scorso 5 febbraio gli sharks sono tornati sul campo amico del Hockey Team Bologna, dove hanno sfidato prima ARCA Painkillers Milano, a seguire i veneti di Bella Venezia. Un doppio incontro amichevole che aveva lo scopo di togliere la “ruggine” accumulata dai ragazzi nel mese lontano dal campo. “È stata una giornata molto utile per la squadra, dopo questa lunga pausa avevamo proprio bisogno di giocare – commenta Alberto Amati, una delle colonne del team Bolognese – dobbiamo ritrovare il ritmo partita in vista del proseguo del campionato.” “Abbiamo giocato molto meglio rispetto all’ultima partita di campionato (avvenuta sempre contro Bella Venezia ndr) – continua Amati – abbiamo commesso molti meno errori e siamo stati molto più concentrati. I rookie hanno mostrato maggior confidenza con il lacrosse, anche se dobbiamo continuare a lavorare sui fondamentali.” Le due amichevoli sono state anche l’occasione per rivedere in campo qualche volto noto. “Tra le note positive di domenica, ci sono assolutamente i ritorni di Andy (O’Donnel, che ha saltato le prime due partite per la nascita del secondo genito ndr) e di Fuup (soprannome di Filip Muresan, tornato dopo un brutto infortunio al ginocchio, patito nella scorsa stagione ndr), che hanno aiutato il gruppo: il primo ha dato organizzazione e la sicurezza alla difesa, il secondo ha ampliato le nostre opzione offensive e nella gestione della palla.” Il prossimo appuntamento in programma per gli Sharks sarà la terza partita di campionato contro i Roster Leones, la formazione composta dai ragazzi di Pianezza (Torino), Roma e Imola, che si disputerà il prossimo 12 marzo 2023 a Torino.