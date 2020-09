Domenicali lascia Lamborghini: ora è a capo della Formula 1

Il Presidente e CEO lascia Automobili Lamborghini di Stefano Domenicali: a partire da gennaio 2021, sederà sulla poltrona che fu di Bernie Ecclestone.

Approdato a Sant’Agata Bolognese nel 2016 "Stefano Domenicali ha guidato l’azienda durante un periodo cruciale di eccezionali trasformazioni, che ha visto l'introduzione di Urus, oltre 700 nuove assunzioni, un raddoppio delle vendite globali e una crescita significativa della consapevolezza del marchio sulla scena mondiale", si legge nella nota dell'azienda.

Stefano Domenicali, dopo la lunga esperienza in Ferrari, dove nel 2008 divenne il team principal al termine dell'era Todt, nel 2014 è entrato in Audi come Vicepresidente New Business Initiatives e nel 2016 in Lamborghini come presidente e amministratore delegato.