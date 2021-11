Ducati campione costruttori, Lepore: "Bologna sul tetto del mondo, vi aspettiamo in comune"

Con la vittoria di Pecco Bagnaia all’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão (Portogallo), Ducati si conferma per la seconda volta consecutiva Campione del Mondo Costruttori in MotoGP, con una gara di anticipo rispetto alla fine della stagione 2021.

La casa italiana ha infatti conquistato oggi nel Gran Premio Brembo dell’Algarve il suo terzo titolo iridato nella classe regina, sullo stesso tracciato dove lo scorso anno si era assicurata il suo secondo titolo, a 13 anni di distanza dal primo.

"Bologna sul tetto del mondo, orgoglio Ducati" ha commentato il sindaco Matte Lepore sui social "mi sono congratulato a nome della città con l’ad Claudio Domenicali per lo straordinario risultato. Vi aspettiamo presto in Comune per tributarvi i dovuti onori".

"Fantastica Ducati, che conquista il mondiale costruttori, grazie alla splendida vittoria del grande Pecco Bagnaia e il terzo posto di Jack Miller - ha scritto invece il presidente della Regione, Stefanio Bonaccini - la moto prima al mondo è Made in Italy".

Bagnaia, grazie alla vittoria di ierii, si è assicurato la seconda posizione finale in campionato. Oltre al pilota italiano, sono stati altri quatto piloti Ducati a contribuire alla vittoria del Campionato Costruttori 2021, tra cui Jack Miller, terzo nella gara. Il pilota australiano, partito con il secondo tempo, è salito sul terzo gradino del podio compiendo un sorpasso su Alex Márquez qualche giro prima che la bandiera rossa decretasse conclusa la gara con due giri di anticipo.

“La moto migliore del mondo è Italiana. Vincere il titolo costruttori per il secondo anno consecutivo è un grande successo e ci riempie di orgoglio - ha detto l'ad Claudio Domenicali - Ancora una volta il lavoro di squadra di ingegneri e piloti ha dato ottimi risultati, la Desmosedici GP si è confermata come molto competitiva portando sul podio 5 sui 6 piloti che hanno corso su moto Ducati il campionato. Pecco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco, Enea Bastianini e Luca Marini sono stati tutti straordinari e voglio ringraziarli per averci regalato una stagione piena di emozioni con 6 vittorie e il record di podi nonostante una gara ancora da disputare, 21. Abbiamo scommesso su questi giovani talenti e sulla loro energia senza rimanere delusi. Un grande ringraziamento anche a tutto il team Ducati Corse, per essere riuscito nuovamente a portare a casa questo grande risultato, lavorando con la passione e la determinazione che da sempre contraddistingue ogni membro della famiglia Ducati in pista. Ora non ci resta che chiudere la stagione al meglio con la gara di Valencia e poi guardare al prossimo anno con la voglia di migliorarci sempre di più”.

Dopo la gara di domenica, resta ancora da disputare il Gran Premio della Comunità Valenciana sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, in programma tra meno di sette giorni dal 12 al 14 novembre. In quell’occasione, il Ducati Lenovo Team cercherà di assicurarsi il titolo mondiale squadre visto che al momento conduce la classifica team con 28 punti di vantaggio sul secondo classificato.

(Foto Ducati)

Foto Ducati