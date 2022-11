Ducati in festa, Bagnaia campione del mondo. Esultano Bonaccini e Lepore

Francesco Bagnaia campione del mondo di MotoGP 2022. Oggi a Valencia si è realizzato un sogno e il pilota 25enne della scuderia Ducati si è aggiudicato il titolo mondiale, dopo una lunga e spettacolare sfida a due con Fabio Quartararo: "Francesco Bagnaia e Ducati sono campioni del mondo. Una vittoria tutta italiana, per la prima volta nella storia del campionato MotoGP. Dopo una stagione record con 32 podi, 12 vittorie, 16 pole position, questo successo arriva al temine di un anno incredibile per tutti noi Ducatisti. Un successo che ci riempie di orgoglio e che parla di eccellenza ingegneristica, talento, passione e dedizione Made in Italy che conquistano il mondo"- si legge sul sito della Ducati.

Tra cadute, podi, vittorie e una rimonta eccezionale, Bagnaia diventa oltretutto il primo italiano a laurearsi campione in MotoGP dai tempi di Valentino Rossi, che ottenne il suo sesto e ultimo titolo in questa specifica categoria (ossia quella successiva alla 500) nel 2009. Al tempo stesso, Pecco ha anche interrotto il digiuno delle affermazioni Ducati nel campionato piloti, che mancava addirittura da 15 anni; l’ultimo che riuscì in questa impresa fu l’australiano Casey Stoner, che festeggiò la sua impresa nel 2007.

Stefano Bonaccini si congratula con Pecco: "Una vittoria straordinaria"

“Una vittoria straordinaria, un trionfo storico. Motivo di grande orgoglio per l'Emilia-Romagna, la nostra Motor Valley e il Paese: un primato sportivo, grazie a un campione eccezionale come Pecco Bagnaia, autore di una rimonta incredibile e fantastica, e una squadra perfetta come la Ducati Corse”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sull’impresa di Francesco Bagnaia, appena incoronato campione del mondo della Motogp.

“Contemporaneamente - aggiunge il presidente- questa vittoria è il primato della ricerca e dell'innovazione, dell'altissima capacità industriale e manifatturiera che la Ducati e la Motor Valley esprimono da anni, grazie a tecnici, professionalità, lavoratori e lavoratrici eccezionali. I complimenti di tutti noi vanno a Luigi Dall'Igna e Claudio Domenicali: grazie! Grazie di portare Bologna e l'Emilia-Romagna nel mondo, e oggi in cima al mondo, con una fra le eccellenze italiane più rappresentative".

Lepore: "La Rossa di Borgo Panigale riporta a Bologna il prestigioso titolo della MotoGp"

“Complimenti a Pecco Bagnaia e alla Ducati per la vittoria del mondiale piloti. La Rossa di Borgo Panigale riporta a Bologna il prestigioso titolo della MotoGp dopo essersi già aggiudicata il titolo mondiale costruttori 2022, bissando il successo dell’anno scorso. Storia, passione e innovazione sono le caratteristiche vincenti dell’azienda bolognese, ambasciatrice del nostro territorio nel mondo, eccellenza internazionale di cui andiamo tutti fieri. Festeggeremo assieme questo trionfo!”