Ecco il nuovo PalaRecord Cusb: pronto a ospitare corsi e tornei | FOTO

E' stato inaugurato in Via del Pilastro dal Rettore Giovanni Molari il Palazzetto del Centro Universitario Sportivo Record, un progetto di riqualificazione portato avanti da Ateneo e CUSB nel più ampio percorso di riqualificazione ed efficientamento degli impianti sportivi.

Sono stati illustrati i lavori portati a termine, tra cui la posatura di un parquet di ultima generazione con listoni in legno massello, la segnatura del campo per basket, volley e calcio, la tinteggiatura e la personalizzazione delle pareti, l'ammodernamento e la ritinteggiatura delle tribune. Il Palazzetto è, quindi, pronto per essere utilizzato e per accogliere corsi, allenamenti, tornei e competizioni di calcio, basket e volley.

I lavori di riqualificazione e personalizzazione degli impianti sono stati realizzati come sempre con il supporto di Macron, Technogym e Matteiplast, partner di lungo corso dell’Ateneo.

Transizione ecologico-energetica

Sono, inoltre, in previsione una serie di azioni per migliorare ulteriormente la gestione degli impianti sportivi, sia da un punto di vista funzionale che di efficientamento energetico, fa sapere l'Ateneo. Si tratta di iniziative che rientrano nell'ambito del "Climate City Contract" per la missione “Città a impatto climatico zero", guidata dal Comune di Bologna e a cui aderisce anche l'Università di Bologna.

L'obiettivo sarà quello di ridurre il fabbisogno energetico, attraverso la coibentazione di pareti, tetti e solai, la sostituzione degli infissi e, successivamente, con l’installazione di pannelli solari sul tetto e a parziale copertura del parcheggio del PalaRecord, che consentirà di ridurre la spesa per l’acquisto di energia elettrica relativa all’impianto.

Si procederà, inoltre, all’attivazione di una serie di strategie di risparmio digitale (smart building), che consentiranno di controllare le prestazioni energetiche, di monitorare gli utilizzi e di calibrare i consumi sulla base degli effettivi bisogni dell’impianto, con le necessarie variazioni in base ai giorni e alle fasce orarie.