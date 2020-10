Dal parkour allo skateboard, una nuova casa per gli sport urbani: apre Eden Park

Una nuova casa per gli sport urbani e circensi sotto le Due Torri: a poco più di due anni dalla fine dell’esperienza di OZ in via Stalingrado, a DumBO apre Eden Park Bologna. Parkour, skateboard e inline skate sono le prime attività che si potranno praticare nel distretto di rigenerazione urbana condivisa presso l’ex scalo merci Ravone (via Camillo Casarini 19, a Bologna), di proprietà di FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) e gestito dalla società Open Event formata da Eventeria e Open Group

Il contratto di 29 mesi - spiega in una nota Dumbo Bologna -mette a disposizione dell’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale gli spazi del Vascello: 1.700 metri quadrati di superficie, che si sviluppano in un padiglione a navata unica con mattoni a vista in laterizio. Eden ha partecipato all’avviso del Comune di Bologna per l’assegnazione di finanziamenti a progetti di promozione del sistema sportivo cittadino e ha ricevuto un contributo.

“Ci abbiamo lavorato tanto, l’emergenza sanitaria ci ha inevitabilmente rallentato, ora ci siamo – dicono Roberto Lippi e Andrea Giotti, rispettivamente presidente e CEO di Open Event –da oggi l’associazione entra in pianta stabile in DumBO, che diventa così ancora di più un luogo aperto alla comunità, dove sperimentare e creare cultura e socialità”.

Oltre agli urban sport, al Vascello di DumBO Eden presto proporrà nuove attività: “Siamo già in contatto con altre associazioni, tra cui alcune che erano presenti a OZ”, anticipa Passarello.

“Avevamo preso l’impegno di trovare un luogo, a Bologna, dedicato agli sport urbani e ci siamo riusciti – spiega Matteo Lepore, assessore Sport, Cultura e promozione della città del Comune di Bologna –. È importante per noi che Eden Park abbia trovato casa a DumBO, area strategica, tra le più importanti d’Italia ed esempio di rigenerazione urbana temporanea per rivitalizzare le zone in disuso”.

DumBO: rigenerazione creativa condivisa

DumBO è un progetto di rigenerazione creativa condivisa realizzato Open Event a seguito dell’aggiudicazione nel 2019 di una gara indetta da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) per la concessione temporanea degli spazi dell’ex scalo merci Ravone a Bologna. L'attività di DumBO mira a rivitalizzare un’area che per anni è stata in disuso.