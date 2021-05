Emilia-Romagna, al via i Campionati italiani paralimpici di tennis tavolo

Dal 20 al 23 maggio, a Cadelbosco di Sopra (RE), si giocheranno i Campionati italiani paralimpici di tennis tavolo. La palestra comunale ospiterà ben 149 atleti pronti a darsi battaglia, tra cui i pongisti che già hanno conquistato l'ammissione alle Paralimpiadi di Tokyo come Michela Brunelli, Andrea Borgato, Federico Falco e Amine Kalem e altri che proveranno a staccare il pass al Torneo di qualificazione fra poche settimane in Slovenia.

“E’ davvero bello poter dare il benvenuto in Emilia-Romagna ad altri atleti di grande livello, che da giovedì prossimo si sfideranno nei Campionati italiani paralimpici di tennistavolo - afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nella videoconferenza di presentazione dell’evento -. Questa Regione crede nello sport ed è ormai la terra dello sport, straordinario strumento di valorizzazione del territorio. Basta guardare alle due settimane che abbiamo davanti: il 20 l’appuntamento di Cadelbosco di Sopra, il giorno prima, mercoledì, la Finale di Coppa Italia al Mapei Stadium fra Atalanta e Juventus, da domani a Parma l’Emilia-Romagna Open femminile, un WTA 250 con le sorelle Williams e le nostre Giorgio ed Errani, solo per citare alcune fra le partecipanti, e da lunedì 22 a Montechiarugolo l’Emilia-Romagna Open maschile, ATP 250 che vedrà scendere in campo Sonego, Musetti, Travaglia e Caruso solo fra gli azzurri. Per non dire della Volley National League a Rimini dal 25 maggio, con le migliori 32 squadre al mondo maschili e femminili. Il nostro impegno passa per grandi appuntamenti come questi, o il Gran Premio di Formula 1 di Imola, la finale di Supercoppa di calcio, il Giro d’Italia che proprio in questi giorni vede l’Emilia-Romagna protagonista, ma anche per lo sport di base e l’attività motoria, grazie a un piano regionale di riqualificazione dell’impiantistica sportiva senza precedenti. E a proposito di impianti vorrei ricordare il nuovo ‘Centro italiano paralimpico del Nord Italia’ che sta sorgendo a Villanova d’Arda, nel piacentino. Un progetto che abbiamo sostenuto con forza e che diventerà la prima struttura polifunzionale pubblica nel Paese dedicata agli sport paralimpici e alle pratiche riabilitative”.

“Tutti coloro che mi conoscono - spiega il vice presidente della Federazione italiana tennistavolo, Paolo Puglisi - sanno quanto sia personalmente legato al movimento paralimpico, che ci regala da anni grandissime soddisfazioni nelle maggiori manifestazioni internazionali, grazie allo straordinario lavoro del direttore tecnico Alessandro Arcigli, del suo braccio destro Donato Gallo, di tutti coloro che collaborano tecnicamente con loro e, soprattutto, dei nostri fantastici atleti. Ciò che però mi inorgoglisce non sono soltanto i traguardi agonistici raggiunti, ma anche i numeri in continua crescita delle persone con disabilità che si appassionano al nostro sport. Il record di 149 atleti presenti alle competizioni è la punta di un iceberg composto da uomini e donne che hanno conosciuto il tennistavolo nelle Unità Spinali o da studenti che ne sono entrati in contatto all'interno delle scuole, attraverso il nostro progetto "TennistavolOltre Plus", e hanno deciso di continuare a praticarlo”.

“Parlare del tennistavolo paralimpico italiano significa raccontare una storia di resilienza, di un movimento che riesce a coniugare alla perfezione l’aspetto agonistico con quello inclusivo - ha sottolineato Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico -. Oggi il team azzurro è una delle più belle realtà nel panorama internazionale di questa disciplina. Si tratta del risultato di una Federazione che ha investito risorse e competenze per la crescita del paralimpismo, che sta lavorando alacremente per mettere tutti i suoi atleti nelle condizioni di ben figurare a livello internazionale e che, altresì, ha sempre considerato olimpici e paralimpici come parte dello stesso gruppo. Sono particolarmente lieto che questo evento si svolgerà in una terra come l’Emilia- Romagna, storicamente fucina di campioni ma anche territorio che sa porsi sfide ambiziose, affrontandole e superandole con quella mentalità e quello spirito che ne fanno una delle regioni più all’avanguardia del nostro Paese”.