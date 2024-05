Notte di festa a Bologna per la qualificazione in Champions League. Dopo il successo dell'Atalanta sulla Roma la città è scesa in piazza. È ufficiale la storica qualificazione del Bologna alla Champions League. Per le vie di Bologna caroselli, fumogeni e cori. La festa è durata tutta la notte, il cuore in piazza Maggiore. Lunedì prossimo, nella penultima giornata di campionato, la sfida con i bianconeri al Dall'Ara potrebbe valere addirittura il terzo posto. Il Bologna torna in Europa 22 anni dopo l'ultima volta: nel 2002 arrivò in finale di Intertoto, mentre nel 1999 raggiunse le semifinali in Coppa Uefa.

La gioia dei tifosi e del presidente Joey Saputo

Tra i tifosi più celebri c'è Cesare Cremonini, che su Instagram esprime tutto il proprio orgoglio e la gratitudine nei confronti dei ragazzi di Thiago Motta: "Quello che hanno trasmesso è andato ben oltre il campo da gioco, unendo in un sogno persone di generazioni diverse legate ai colori di una città bellissima, la cui qualità più importante, per chi non lo sapesse, è proprio quella di saper tenere insieme, tenacemente, tutto e tutti".

"Sto rientrando a Bologna in queste ore per festeggiare insieme a tutta la città questo traguardo storico", ha commentato il presidente Joey Saputo. "Io e la mia famiglia vogliamo condividere questa gioia immensa con Thiago e i suoi ragazzi che hanno compiuto un'impresa memorabile e in maniera particolare con tutti i nostri fantastici tifosi, che meritano questa soddisfazione più di ogni altro perché sono stati sempre al fianco del Bologna, anche nei momenti più difficili della nostra storia".