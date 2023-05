Scudetto Napoli, è festa anche a Bologna

Il Napoli campione d'Italia. Lo scudetto arrivato dopo 33 anni fa esplodere la festa anche a Bologna. Fiume di tifosi in piazza Maggiore, per festeggiare i ragazzi di Spalletti. Canzoni partenopee, cori, bandiere e commozione. Così all'ombra delle Due Torri per una sera tinta di azzurro.

Una notte di tifo e felicità, senza eccessi . Diversamente è andata all'ombra del Vesuvio, dove purtroppo - oltre a scene di genuina esultanza, condite dalla creatività che contraddistingue i napoletani - si sono registrati anche momenti drammatici. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco proprio: non è ancora chiara la dinamica. Gravissima una ragazza investita sul marciapiede. In tutto 203 i feriti, quasi tutti lievi.