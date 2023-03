Final Four Coppa Italia di serie B, al PalaDozza il primo evento sportivo plastic free

Il primo evento sportivo plastic free andrà in scena al PalaDozza di Bologna occasione della Final Four di Coppa Italia di serie B. Quest’anno infatti la due giorni si terrà sotto le Torri e al Pala Lirone di Castel Maggiore il 7 e 8 aprile, per la promozione fra le 12 squadre al vertice nel loro girone di campionato, sia B maschile che B1 e B2 femminili. E durante gli incontri a Bologna, il Comune annuncia che la plastica sarà bandita dal PalaDozza. Grazie alla collaborazione con Hera, infatti, verranno fornite 300 borracce in alluminio riciclato ad atlete, atleti e staff delle 12 delegazioni impegnate nelle Final Four. Inoltre al PalaDozza il Gruppo Hera metterà a disposizione la colonnina erogatrice di acqua naturale che permette il risparmio di plastica ed è un’occasione per ribadire che l’acqua del rubinetto è sana, sicura e a km zero.

Li Calzi: "Le buone intenzioni non siano solo slogan"

“Si tratta del primo evento sportivo plastic free - commenta l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi - e ne sono molto orgogliosa perché penso che su un tema così importante come la neutralità climatica ognuno debba fare la sua parte e lo sport non si può certo tirare indietro. Vedere distese di bottiglie di plastica accanto alle panchine sui campi da gioco delle palestre e dei palazzetti è un’immagine che è un pugno nello stomaco. Le buone intenzioni non devono rimanere slogan, ma per essere efficaci devono trasformarsi in azioni concrete, come il mondo dello sport sono certa saprà fare al meglio da qui per il futuro”.

Estrazione biglietti per Italia-Belgio di volley maschile

Le Final Four infine, su iniziativa della Federazione Nazionale Pallavolo, offriranno la possibilità ad alunne e alunni delle scuole che parteciperanno alle finali di sabato 8, alle 15 e alle 17, di concorrere all’estrazione di 50 biglietti per assistere alla partita inaugurale degli Europei di pallavolo maschile Italia-Belgio che si svolgerà all’Unipol Arena il 28 agosto. Le scuole potranno registrarsi all’ingresso. L’estrazione avverrà sabato 8 pomeriggio al PalaDozza durante le finali femminili e i biglietti omaggio saranno consegnati in campo solo agli alunni e alle alunne presenti. L’evento è organizzato da FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Volley Team Bologna SSD e il supporto del CR Fipav Emilia Romagna, CT Fipav Bologna, con patrocinio del Comune di Bologna e del Comune di Castel Maggiore. L’ingresso è gratuito previa registrazione obbligatoria sul portale VivaTicket. Sarà possibile seguire anche le partite in streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.