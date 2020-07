Fiorentina-Bologna: le pagelle

Che dire? Partitaccia per i rosso-blu quella di stasera contro la fiorentina. Difficile pensare alle pagelle, ancora meno a pensarne di positive. A salvarsi sono solo alcuni flash del primo tempo, tipo Danilo che salva un gol assicurato di Chiesa, o nel secondo tempo il gol di Svanberg, peccato che sia stato annullato per fuorigioco di Orsolini, ma per il resto non c’è molto da dire. Nel secondo tempo, dopo il primo gol di Chiesa, il Bologna non è stato capace di reagire, non si vede più.

Migliori Today:

Svanberg 6,5: Entra ed è subito gol. Peccato che sia stato annullato e non per colpa sua

Peggiori Today

Orsolini 5: In campo si vede poco. Non incisivo

Bologna: Skorupski 5; Mbaye 5, Corbo 5, Danilo 6 ( Bonini), Denswil 5; Dominguez 5,5 ( Schouten ), Medel 6 (Svanberg 6,5); Orsolini 5 (Juwara), Soriano 5,5 (Baldursson), Sansone 5; Barrow 5,5.

Fiorentina: Terracciano 6,5 (Brancolini); Milenkovic 7, Pezzella 6, Caceres 6,5; Venuti 6,5 ( Lirola 6,5), Pulgar 6, Castrovilli 6.5, Dalbert 6.5 (Terzic); Chiesa 8, Cutrone 6,5 (dal 68′ Kouamé 6,5), Ghezzal 6