La Viola vs Rossoblù: (0-0) diretta e pagelle

Allo stadio Franchi di Firenze la Fiorentina affronta il Bologna per la 15a giornata del campionato di serie A in un derby dal sapore tosco-emiliano. Il fischio d'inizio è stato alle ore 15 in una domenica a Firenze soleggiata ma fredda. il risultato è di parità (0-0). Nessun pallone è andato in nessuna porta, eccetto uno di Orsolini annullato per il fuorigioco dell'attaccante rossoblù. Infatti la difesa di entrambe le squadre ha funzionato meglio dell' l'attacco che è risultato invece poco incisivo.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Castrovilli, Amrabat, Borja ValerPeggiori Todayo, Venuti; Vlahovic, Ribéry. All. Prandelli.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

Pagelle :

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 5,5; Pezzella 5,5, Milenkovic 6, Igor 6; Caceres 6 (27′ Lirola 6), Amrabat 5,5, Borja Valero 5 (32′ Bonaventura 6), Castrovilli 6, Venuti 5,5; Ribery 6,5, Vlahovic 5 (27' Kouame 5,5). Allenatore: Prandelli

Bologna (4-2-3-1): Da Costa 6,5; De Silvestri 5,5 (1′ Paz 6), Danilo 6, Tomiyasu 6, Dijks 6; Schouten 6 (42′ st Poli), Dominguez 6 (43′ st Svanberg sv); Soriano 6, Orsolini 6,5 (30′ st Skov Olsen 6), Barrow 6; Palacio 6 (31′ st Vignato 6). Allenatore: Mihajlovic

Migliori Today:

Orsolini 6,5 (Bol): Il suo è stato l'unico tiro ad entrare in porta, peccato che lui era in fuorigioco, ma è comunque la prima partita in cui parte da titolare dopo un certo periodo di stop causato da un problema fisico

Peggiori Today:

Vlahovic 5 (Fior). Parte di scatto ma rallenta subito e nel corso della partita non recupera rimanendo poco incisivo



Diretta della partita: Risultato finale ( Fiorentina 0 - Bologna 0 )

90+3' Triplice fischio, fine del match

90+2' AMMONITO Kouamé della Fiorentina per un contatto

89' 3 minuti di recupero

88' AMMONITO Ribery della Fiorentina

86' Doppia SOSTITUZIONE per il Bologna. Mihajlovic fa uscire Schouten e Dominguz mentre entrano Poli e Svanberg

77' SOSTITUZIONE per la Fiorentina. Esce Valero ed entra Bonaventura

75' SOSTITUZIONE per il Bologna. Esce Orsolini ed entra Skov Olsen

72' Doppia SOSTITUZIONE per la Fiorentina. Escono Vlahovic e Caceres mentre entrano Kouamé e Lirola

71' AMMONITO Pezzella (Fior) per fallo su Palacio

61' La difesa della Viola legge il gioco dei rossoblù intercettando un pericoloso passaggio di Soriano verso l' area

58' Occasione per la Fiorentina! Valero spreca un buon pallone tirando dalla media distanza troppo a sinistra, anche se di poco

58' AMMONITO Dominguez (Bologna) per una trattenuta su Castrovilli

51' interessante colpo di testa di Schouten (Bol) su passaggio di Palacio che però viene anticipato dalla difesa e la palla esce. Sarà calcio d'angolo per i rossoblù

46' si riparte con una SOSTITUZIONE obbligata per il Bologna. Mihajlovic cambia De Silvestri che non sta bene con Paz

Intervallo ( Fiorentina 0 Bologna 0)

45' fino primo tempo

44' 0 minuti di recupero

42' Possibile gol per la Fiorentina sventato grazie a Schouten

37' Occasione per il Bologna! Palacio arriva ma Dragowski anticipa l'attaccante

27' AMMONITO Schouten (Bol) per fallo su Castrovilli

22' Parata di Dragowski! Il portiere della Viola prende al volo un tiro dalla distanza di Soriano

18' Venuti (Fior) è a terra dolorante per un contatto con Schouten. L'arbitro lascia correre e il giocatore si rialza poco dopo

9' Occasione per il Bologna! Orsolini dopo aver ricevuto un passaggio al limite dell'area manca di poco la porta e la palla esce a sinistra.

9' AMMONITO Igor (Fior) per un fallo tattico

5' AMMONITO De Silvestri (Bol) per un intervento su Ribery

3' Gol annullato per il Bologna. Orsolini va in porta e segna ma è in fuorigioco, in quanto oltre l'ultimo difensore

2' Fiorentina in attacco. Palo! Ribery colpisce il lato della porta con la palla

1' Fischio d'Inizio