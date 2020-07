La Formula 1 torna a Imola: "Vittoria per la città, per gli appassionati e per la Motor Valley"

La Formula 1 torna a Imola, dove manca dal 2006. Questa la novità che probabilmente sarà annunciata nella videoconferenza fissata tra poco con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

Sulla questione interviene subito la Lega, i cui consiglieri regionali Daniele Marchetti (candidato sindaco del centrodestra a Imola) e Matteo Rancan scrivono, in una nota, che "l'inserimento del Gran Premio di Imola nel Campionato del mondo di Formula 1 di quest'anno è una vittoria non solo per la città, ma anche per tutti gli appassionati del motorsport e per tutto il territorio emiliano-romagnolo, la motor-valley d'Italia". Come Lega, spiegano, "abbiamo creduto da subito all'opportunità che potesse essere organizzata una terza gara di Formula 1 in Italia: dopo i Gran Premi di Monza e del Mugello era doveroso tornare ad omaggiare il circuito di Imola, che ha fatto la storia, nel bene e nel male, della massima competizione motoristica a ruote scoperte". Ora, concludono i due esponenti del Carroccio, "continueremo a chiedere il massimo impegno alla Regione, con la speranza che questa tappa imolese del Mondiale, stravolto dall'emergenza Covid, possa rappresentare l'occasione per riportare stabilmente la Formula 1 sul Santerno".

Plaude anche la candidata a sindaco alle prossime amministrative, Carmen Cappello: "Siamo contenti e soddisfatti del ritorno a Imola della Formula1, anche se a porte chiuse. Esprimo tutta la mia stima e riconoscenza al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il quale si è speso, in ogni senso, per questo ritorno. Un grande risultato che conferma come fosse più che meritato il nostro appoggio per la sua riconferma alla guida della nostra Regione. Al presidente vanno i nostri ringraziamenti".