Formula 1 Imola, dopo la Pole il Gp entra nel vivo: oggi gara Sprint

Entra nel vivo il weekend di Formula 1 a Imola che vede oggi sabato 23 e domani domenica 24 aprile 2022, le dieci scuderie sfidarsi in quel di Imola, all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, per il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna.

Per oggi sono previste in tarda mattinata la seconda sessione delle prove libere, mentre a partire dal pomeriggio, novità parzialmente modificata, la qualifica Sprint, una mini-gara al termine della quale si assegnerà l'ordine di partenza della gara vera e propria di domani.

Intanto il primo verdetto dal circuito è arrivato, con la Pole position di Max Verstappen, seguito dalla Ferrari di Leclerc e dalla Mc Laren del giovane Lando Norris. Indietrissimo le Mercedes, con Russell che partirà undicesimo e il cmapinoe del mondo in carica, Lewis Hamilton, adirittura 13esimo.

L'atmosfera attorno al circuito intanto è euforica, con il pubblico che affluisce copioso dentro all'autodromo, quest'ultimo riscaldato dalle luci di un sole del mattino che però non si sa se durerà ancora a lungo. Le previsioni meteo infatti mantengono l'incertezza: non sono previsti i veri e propri diluvi registrati ieri -i quali hanno contribuito non poco a plasmare l'ordine di partenza di oggi- ma non sono escluse precipitazioni che potrebbero fare impazzire i tecnici delle gomme nelle scuderie, portando a errori e cambi di strategia che inevitabilmente influenzerebbero la classifica finale.

F1 Imola, gara sprint: il nuovo punteggio

Qualche modifica alla gara sprint, secondo le novità introdotte quest’anno da Liberty Media, ma resta confermato il format dello scorso anno, con una sessione di prove libere da un'ora il venerdì, seguita dalle normali qualifiche nel pomeriggio, la seconda sessione di prove libere da un'ora il sabato e la gara di 100 km che stabilisce la griglia della domenica.

La distanza della F1 Sprint rimane invariata, 100 chilometri, 30 minuti senza obbligo di sosta ai box. I punti in palio nel weekend imolese saranno 34 (8 per la vittoria della gara Sprint, 25 per il successo nel GP vero ed un punto aggiuntivo per il giro veloce) e il vincitore della corsa domenicale potrebbe non essere quello che porterà a casa il maggior numero di punti.

Il programma del 23 e 24 aprile

Sabato 23 aprile l prove libere 2 sono previste per le ore 12:30 – 13:30, qualifiche e gara sprint per le ore 16:30. Domenica 24 aprile la bandiera a scacchi è prevista per le 15.

