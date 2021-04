Formula 1 | Gran Premio di Imola: Hamilton è già in fuga

Si preannuncia tutt’altro che scontata la gara di domenica nel Gran Premio di Imola, valevole per la seconda giornata del campionato di Formula 1. Il favorito è come al solito Lewis Hamilton con la sua Mercedes, vincitore del circuito anche nella scorsa edizione. Le avversarie, però, sono pronte a dare battaglia. La Red Bull, nel primo appuntamento stagionale nella pista del Bahrein, ha dimostrato ancora una volta di puntare in alto. Max Verstappen si è piazzato secondo, arrivando ad un soffio dalla vittoria e dimostrando ancora una volta la solidità della casa automobilistica di Milton Keynes. La pole position dell’olandese aveva fatto ben sperare, ma un errore nel finale ha di fatto consegnato la prima vittoria stagionale nelle mani di della Mercedes.

Gran Premio di Formula 1, il circuito di Imola

Dopo lo stop nel 2006, dallo scorso anno la Formula 1 è tornata a correre sulla pista emiliana. Il circuito “Dino e Enzo Ferrari” si estende per 4,909 chilometri, per una distanza di gara totale di 309,049 chilometri suddivisi in 63 giri. Imola, notoriamente, è una pista molto tecnica, e quindi complicata da affrontare. Il tracciato si percorre in senso antiorario e conta 12 curve a sinistra e 9 a destra. Inoltre, la pista stretta rende i sorpassi più complicati rispetto ad altri circuiti. Il record del giro veloce è di 1:15:484 ed è detenuto da Lewis Hamilton, il quale proprio lo scorso anno ha eguagliato il tempo di Michael Schumacher del 2004.

Formula 1, gli appuntamenti del weekend

Venerdì 16 aprile

Prove Libere 1, ore 11:30

Prove Libere 2, ore 15:00

Sabato 17 aprile

Prove libere 3, ore 12:00

Qualifiche, ore 15:00 (diretta Sky F1 e TV8)

Domenica 18 aprile